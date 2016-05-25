Александр Кибовский проведет экскурсию по залам ГМИИ им. А.С. Пушкина

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

ГМИИ им. А.С. Пушкина приглашает на акцию, посвященную дню рождения музея. В течение двух дней, 28 и 31 мая, экскурсии по своим любимым залам Пушкинского проведут Александр Кибовский, Кирилл Разлогов, Ингеборга Дапкунайте, Рауф Мунчаев, Екатерина Проничева, Борис Орлов, Александр Архангельский, Филипп Дзядко, Ольга Шишко, Георгий Франгулян, Борис Фридман, Галина Злобина, Шахмардан Амиров, Борис Куприянов.

В акции принимают участие кураторы и хранители Пушкинского музея, а также участники Клуба юных искусствоведов.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – одно из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства с древнейших времен до наших дней. Музей открылся для публики 31 мая (13 июня) 1912 года и был назван Музеем изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете. В 1932 году был переименован в Государственный музей изобразительных искусств, а в 1937 году, в связи со столетием со дня смерти А.С. Пушкина, ему было присвоено имя поэта. Сегодня в собрании Пушкинского более 670 000 единиц хранения; в музее проходит около 70 выставок в год.

28 мая 2016 года для посетителей пройдут экскурсии по экспозиции выставки "Илья Зильберштейн. К 110-летию со дня рождения. Живопись, графика, документы из собраний ГМИИ им. А.С. Пушкина и РГАЛИ" (Отдел личных коллекций), а также в Усадьбе Голицыных (Волхонка,14, стр.5).

31 мая 2016 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина можно будет посетить выставки: "Олимпия" Эдуарда Мане из собрания Музея д’Орсэ (Париж)" (Главное здание); "Река Конго. Искусство Центральной Африки. Из собрания музея на набережной Бранли (Париж)" (Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков); а также летний проект ГМИИ им. А.С. Пушкина и My.com: "Дом впечатлений. Классика и современность медиаискусства" (Усадьба Голицыных, Волхонка, 14, стр. 5).

Расписание экскурсий и online регистрация будут доступны на сайте Музея с 12:00 26 мая.