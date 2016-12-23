Более 80 московских музеев будут бесплатно работать в новогодние каникулы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Свыше 80 московских музеев, выставочных залов и усадеб будут бесплатно работать с 2 по 8 января, сообщает mos.ru. К акции присоединились культурные учреждения подведомственные Департаменту культуры Москвы.

Среди них Центральный выставочный зал "Манеж", Дарвиновский музей, Московская усадьба Деда Мороза, Музей космонавтики, Музей Москвы, музей-заповедник "Коломенское" и другие. Бесплатно попасть в музеи смогут все категории посетителей.

Помимо основных экспозиций культурные учреждения подготовили новогоднюю программу для гостей. В Московской усадьбе Деда Мороза все новогодние каникулы будут проходить праздничные гулянья. Вместе с Дедом Морозом гости смогут посмотреть неоновое шоу. Световое представление будут устраивать с 1 по 7 января в 18:00.