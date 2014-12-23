Выставки 2015 года: провокации Лашапеля, сюрреализм в открытках и пионеры звука

От абстракций Пауля Клее до поп-провокаций Лашапеля, от сюрреализма начала прошлого века до произведений Зураба Церетели в необычном контексте — сетевое издание M24.ru и KudaGo собрали пять наиболее любопытных из грядущих столичных выставок. Благо все они будут действовать и после новогоднего марафона, так что их смело можно занести в календарь с пометкой "перезагрузка системы".

Выставка "Сюрреалистический иллюзионизм. Фотографические фантазии начала XX века"

В конце XIX века в Европе появилось множество фабрик, выпускавших открытки, сделанные на основе фотографий. Производство превратилось в крупную индустрию, продукция которой расходилась далеко за пределы Европы. И хотя явление существовало всего пару десятков лет, его результатом стали миллионы фотографий.

Золотой век фотооткрыток пришелся на начало XX века с развитием городской культуры. Технический прогресс, развитие кинематографа, авангардистские обращения к теме сновидений – актуальные для того времени явления – нашли свое отражение в фотооткрытках, которые выглядели фантастичными. Некоторые из образцов можно увидеть в Мультимедиа Арт Музее уже скоро, в конце февраля 2015 года.

История вопроса Дата начала: 26 февраля 2015 года 26 февраля 2015 года Дата окончания: 19 апреля 2015 года Место: Мультимедиа Арт Музей, улица Остоженка, дом 16, ближайшее метро: "Кропоткинская", "Парк Культуры" Стоимость: до 400 рублей



Фото: mamm-mdf.ru

Выставка графики Пауля Клее "Ни дня без линии"

В творчестве швейцарского живописца и графика Пауля Клее нашли свое отражение все основные художественные течения прошлого века: экспрессионизм, кубизм, сюрреализм и абстракционизм.

Крупный теоретик искусства, Клее считал, что живопись и графика XX века не требуют от художника срисовывания мира, но нуждаются в его личном восприятии конкретных вещей.

Свободные и гибкие линии в произведениях Клее создают впечатление полной импровизации, но в реальности все совсем не так: художник всегда тщательно обдумывал построение и цветовое решение своих полотен.

Говорят, что художники-абстракционисты далеки от природы, но в случае с Клее такое утверждение неверно, поскольку именно постоянные наблюдения за окружающим миром вдохновляли мастера на создание графических и живописных полотен.

На выставке будут представлены многочисленные графические работы, гербарии, фотографии и куклы, созданные великим модернистом.



История вопроса Дата начала: 15 декабря 2014 года 15 декабря 2014 года Дата окончания: 1 марта 2015 года Место: Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, улица Волхонка, дом 14, ближайшее метро: "Кропоткинская" Стоимость: от 150 до 300 рублей

Произведение Пауля Клее

Выставка "Пионеры звука"

Выставка "Пионеры звука" расскажет зрителям об истории электронной музыки в СССР и мире.

Наибольшая часть экспозиции посвящена музыкальным инструментам, на которых играли пионеры электронной музыки. В их числе, к примеру, терменвокс, созданный еще в 1918 году. Чтобы инструмент издавал звуки, исполнитель должен был перемещать руки внутри электромагнитного поля, расположенного между двумя антеннами. На выставке поиграть на терменвоксе сможет любой желающий.

Кроме того, у посетителей будет возможность подробнее узнать о первых исполнителях электронной музыки, а также сравнить пути развития направления в СССР и за рубежом.

Дата начала: 19 декабря 2014 года 19 декабря 2014 года Дата окончания: 1 февраля 2015 года Место: Центр современного искусства "Винзавод", 4-й Сыромятнический переулок, дом 1, строение 6, ближайшее метро: "Курская", "Чкаловская"



Фото: kudago.com

Выставочный проект "Корабль. Путешествие сквозь время и образ"

Выставка "Корабль. Путешествие сквозь время и образ" организована Российской академией художеств, которая, наравне с российским флотом, возникла в Петровскую эпоху. На экспозиции будут представлены картины художников XVIII – XXI веков, в которых тем или иным образом отражена "корабельная" тема.

Так, посетители смогут увидеть произведения Ивана Айвазовского, Олега Вуколова, Зураба Церетели, Константина Худякова, Светланы Конеген, Тома де Томона и многих других.

Дата начала: 30 января 2015 года 30 января 2015 года Дата окончания: 29 марта 2015 года Место: Галерея искусств Зураба Церетели, улица Пречистенка, дом 19, ближайшее метро: "Кропоткинская" Стоимость: от 100 до 300 рублей



Фото: kudago.com

Выставка Дэвида Лашапеля

Творческий стиль Дэвида Лашапеля называют сюрреализмом в фотографии. Его работы, зачастую появляющиеся на обложках Vogue, Vanity Fair и Arena, узнаются сразу благодаря контрастным изображениям и смелым сюжетам. Он не раз "раздевал" Наоми Кэмпбелл, заставлял Сандру Буллок обливаться из садового шланга, а Анджелину Джоли – обнимать овец.

В его работах много блестящего, розового, мехового и избыточного. Тем не менее, эти явные насмешки над китчем выглядят остроумно.

С первым заказом Дэвиду Лашапелю помог Энди Уорхол, и с тех пор этот мастер-провокатор является одним из самых востребованных фотографов в мире.

История вопроса Дата начала: 20 февраля 2015 года 20 февраля 2015 года Дата окончания: 12 апреля 2015 года Место: Мультимедиа Арт Музей, улица Остоженка, дом 16, ближайшее метро: "Кропоткинская", "Парк Культуры" Стоимость: до 400 рублей

