Фото: kultura.mos.ru

Выставка "Зимние фотоистории" открылась на Тверском бульваре в декабре. На стендах под открытым небом разместили работы московских фотографов, художников и анималистов.

В экспозиции представлены произведения Эдуарда Войнича, Александра Генциса, Алексея Харина, Ирины Винтер, Ярослава Амелина, Александра Львова и других. Новогодние работы мастера готовили в рамках проекта "Московский ФотоАрсенал", сообщили в столичном департаменте культуры.

Работы объединены темой "Зима". Авторы произведений отобразили красоту природы в это время года.

Вход на выставку свободный.