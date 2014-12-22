Фото: kultura.mos.ru
Выставка "Зимние фотоистории" открылась на Тверском бульваре в декабре. На стендах под открытым небом разместили работы московских фотографов, художников и анималистов.
В экспозиции представлены произведения Эдуарда Войнича, Александра Генциса, Алексея Харина, Ирины Винтер, Ярослава Амелина, Александра Львова и других. Новогодние работы мастера готовили в рамках проекта "Московский ФотоАрсенал", сообщили в столичном департаменте культуры.
Работы объединены темой "Зима". Авторы произведений отобразили красоту природы в это время года.
Вход на выставку свободный.
Сайты по теме