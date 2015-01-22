260-летие МГУ отметят выставкой в Музее Москвы

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23 января в Музее Москвы откроется выставка, посвященная юбилею Московского государственного университета имени Ломоносова, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры. Одному из первых российских вузов 25 января исполняется 260 лет.
Зрители увидят расписание лекций 1820-х и 1910-х годов, студенческий билет 1840-х, лекарский диплом с клятвой Гиппократа и другие интересные материалы студентов и преподавателей МГУ. Среди них - обращение профессоров Московского университета по поводу исключенных студентов, выпускной альбом учащихся.
Отдельный раздел выставки посвятили университетской типографии, которая начала свою работу в 1756 году. Здесь печатались все необходимые студентам учебные пособия. Кроме того, университет после открытия типографии начал издавать газету "Московские ведомости".
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Гости Музея Москвы увидят учебные пособия конца XVIII-начала XIX веков, по которым студенты изучали арифметику, грамматику, физику. Также будут представлены труды воспитанников МГУ, в том числе Василия Рубана, издателя первого путеводителя по Москве.
Выставка будет открыта до 22 февраля. Купить билет можно здесь (обычный билет стоит 200 рублей, льготный - 100).
Как ранее сообщало M24.ru, ректор МГУ Виктор Садовничий отмечал, что празднование 260-летия главного университета страны пройдет с размахом. Специально для торжества сварят 600 литров медовухи. Праздничная программа традиционно намечена на 25 и 26 января. Лучшие студенты и молодые ученые МГУ получат премии.
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