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Культура

21 июля 2014, 18:47

Макет "Бурана" смонтируют на ВДНХ к концу недели

выставки ВДНХ Буран космические корабли

В понедельник завершат сборку макета космического корабля "Буран"

Работы по сборке и реставрации макета космического корабля "Буран" планируют завершить к пятнице, 25 июля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

"Работы по монтажу макета космического корабля "Буран" завершились, на данном этапе идет покраска деталей, полностью реставрация должна завершиться к 25 июля. После 1 августа к работе приступят специалисты, которые будут заниматься наполнением интерактивной экспозиции", - отметили в пресс-службе.

Напомним, "Буран" был перевезен с территории Парка Горького на ВДНХ к павильону №20 в ночь на 6 июля.

Макет космического корабля "Буран" привезли из парка Горького на ВДНХ

Перед транспортировкой из парка Горького модель легендарного отечественного челнока разобрали на несколько частей: крылья, шасси, хвост и фюзеляж. Поэтому рабочим пришлось воссоздавать шаттл буквально по кусочкам.

"Буран" находился на территории парка Горького более 20 лет, где его использовали в качестве аттракциона. В последнее время под его крылом находился велопракат. Для посетителей "Буран" планируют открыть уже 1 августа.

"Москва в цифрах": Макет космического шатла "Буран"

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