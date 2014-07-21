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Культура

21 июля 2014, 14:24

Выставка "На переломе" расскажет о Первой мировой войне

выставки Первая мировая война революция галерея Проун

В галерее "Проун" открылась выставка "На переломе"

В галерее "Проун" открылась выставка о Первой Мировой войне. Русский художник Владимир Фаворский был призван на войну в 1915 году, воевал на Румынском фронте и участвовал в Брусиловском прорыве.

То, что он видел на войне, теперь можно увидеть и в галерее. В экспозицию вошли работы из музейных собраний и частных коллекций, в том числе Пиросмани, Гончаровой и Бурлюка.

Самое яркое отражение война нашла в работах Ивана Ефимова. Известный скульптор создавал печатные таблицы. После простых манипуляций с ножницами и клеем каждый желающий мог устроить свою настольную войну с бумажными солдатами и генералами

"Афиша": В галерее "Проун" открылась выставка о Первой мировой войне

Выставка продлится до 20 августа, вход свободный.

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