Выставка "На переломе" расскажет о Первой мировой войне

В галерее "Проун" открылась выставка "На переломе"

В галерее "Проун" открылась выставка о Первой Мировой войне. Русский художник Владимир Фаворский был призван на войну в 1915 году, воевал на Румынском фронте и участвовал в Брусиловском прорыве.

То, что он видел на войне, теперь можно увидеть и в галерее. В экспозицию вошли работы из музейных собраний и частных коллекций, в том числе Пиросмани, Гончаровой и Бурлюка.

Самое яркое отражение война нашла в работах Ивана Ефимова. Известный скульптор создавал печатные таблицы. После простых манипуляций с ножницами и клеем каждый желающий мог устроить свою настольную войну с бумажными солдатами и генералами

"Афиша": В галерее "Проун" открылась выставка о Первой мировой войне

Выставка продлится до 20 августа, вход свободный.