В "Аптекарском огороде" отрепетируют весну

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 27 февраля по 13 марта в "Аптекарском огороде" пройдет вторая ежегодная выставка "Репетиция весны", сообщает пресс-служба ботанического сада.

На два месяца раньше природного срока расцветут более семи тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилий, луков и других растений. Гости увидят более 200 сортов луковичных растений.

Заставить растение зацвести в необычное для него время помогает специальная методика под названием "выгонка": для луковиц растений создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются и зацветают раньше.

Напомним, "Репетиция весны" в 2015 году оказалась невероятно успешной – за две недели было побито несколько рекордов посещаемости сада, а открытие и финал выставки сопровождались многочасовыми очередями. За время работы выставки ее посетили более 32 тысяч человек.

После "Репетиции весны" сад начнет подготовку к ежегодному Весеннему фестивалю цветов, который пройдет с середины апреля до начала июня и станет уже 16 по счету.

В течение этого времени гости сада смогут увидеть и сфотографировать не только необозримые ковры первоцветов и десятки тысяч тюльпанов и нарциссов, но и сакуры, магнолии, сирень, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешню, сливы, яблони, груши и многие другие растения. Благодаря коврам из хохлаток и пролесок, в саду будет стоять медовый аромат.