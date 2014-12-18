На выставке в ГМИИ имени Пушкина покажут Мадонну итальянских художников

Фото: arts-museum.ru

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина 19 декабря открывается выставка "Пьеро делла Франческа и его современники. Образ Мадонны в картинах эпохи Возрождения из музеев Италии".

Зрители увидят, как изображали Богоматерь разные творцы эпохи Ренессанса.

Если в православной традиции правила создания священного образа определяли церковные власти, а не сами художники, то в западной культуре изображения Девы Марии являлись не только иконами - поэтому Богородица и ее младенец у разных мастеров обладали разными образами. Живописцы наделяли своих персонажей индивидуальными чертами.

На выставке можно будет увидеть работы авторов второй половины XV века. В частности, зрителям покажут знаменитую картину Пьеро дела Франчески "Мадонна с благословляющим Младенцем и двумя ангелами" (1491). Она хранится в Национальной галерее Марке в Урбино.

Еще в экспозицию вошли произведения венецианца Джованни Беллини, художника из области Венето Карло Кривелли, феррарского мастера Козимо Туры. Примечательно, что произведения этих живописцев отсутствуют в коллекциях отечественных музеев.

Выставка открыта до 22 февраля.