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Культура

18 декабря 2014, 15:54

Дети попробуют себя в роли художников в Галерее А3

выставки культура художники проекты экспозиции Галерея А3 время с детьми семейная и молодёжная политика

Фото: M24.ru

В завершении выставочного сезона 2014 года в Галерее А3 стартует детский проект "Волшебное". Дети увидят работы художников, объединенные темой таинства и волшебства. Юные посетители галереи при желании попробуют себя в творчестве.

По словам организаторов, дети не будут пассивными созерцателями, они включатся в предложенный авторами художественный процесс.

"Выставка проводится для детей, но это не «детская выставка» в обычном понимании – она составлена из вполне взрослых произведений, помещенных в своего рода "горизонт восприятия" ребенка", - пояснили в столичном департаменте культуры.

Если в традиционных музеях экспонаты находятся вне зоны досягаемости для посетителей, то в Галерее А3 доступ к произведениям искусства ограничивать не будут, ведь для ребенка очень важен живой контакт с художественными работами.

Проект "Волшебное" стартует 18 декабря и завершится 11 января.

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