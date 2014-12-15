Письма репрессированных в СССР представили в центре "Мемориал"

"Афиша": в центре "Мемориал" открылась выставка "Право переписки"

В центре "Мемориал" открылась выставка "Право переписки". Посетители узнают о малоизвестной стороне репрессивной системы ГУЛАГа - регламенте общения заключенных с "волей", сообщает телеканал "Москва 24".

Все экспонаты на выставке переданы в архив мемориала членами семей репрессированных. То есть все представленные в экспозиции письма в свое время чудом дошли до адресатов.

Почти половина писем написаны нелегально. Запрет на переписку – в прошлом самое распространенное наказание для заключенных. Писать разрешали только из лагеря. Из тюрем и с этапа писать близким запрещали. Однако заключенные проявляли смекалку: прятали письма в пуговицах или в подкладку одежды, выбрасывали листы на железнодорожные пути.

На выставке представлено письмо, вышитое рыбьей костью нитками из распущенных носков. Передать его удалось, вшив в воротник сокамерника, который выходил на свободу.

Самые ранние письма, включенные в экспозицию, отправлены в начале 1920-х годов из политизоляторов. Самые поздние датированы 1980-ми годами.

На выставке также можно увидеть сувениры, которые заключенные мастерили для родных.

Выставка работает до 4 мая. Вход бесплатный. Ежедневно по выставке водят экскурсии.