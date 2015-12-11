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Культура

11 декабря 2015, 11:38

Ольга Кройтор и Андрей Филиппов стали лауреатами премии Кандинского

выставки Премия Кандинского Ольга Кройтор Андрей Филиппов Валерий Подорога

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В здании кинотеатра "Ударник" прошла церемония награждения лауреатов премии Кандинского. В этом году ими стали художники концептуалист Андрей Филиппов (в номинации "Проект года"), Ольга Кройтор (в номинации "Молодой художник. Проект года") и Валерий Подорога (в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства").

Филиппову награда была присуждена за инсталляцию "С колесом в голове", представленной в рамках VI Московской биеннале современного искусства. "Мы все занимаемся реконструкцией будущего через прошлое. И прошлое для нас, как и настоящее, – это центр колеса, на обод которого проецируются наши надежды", – отметил Филиппов, говоря о своей работе. Призовой фонд номинации составил 1,8 миллиона рублей.

Ольга Кройтор получила награду за перформанс "Точка опоры", в рамках которого художница стояла на высоком деревянном столбе. Для Кройтор это была символическая попытка найти опору в реальности, где привычные ценности смещаются и подменяются новыми ориентирами и установками. За победу автор получила приз в размере 450 тысяч рублей.

Писатель, философ Валерий Подорога стал победителем в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" за двухтомное издание "Второй экран. С. Эйзенштейн и кинематограф насилия".

В шорт-лист в номинации "Проект года" также входили выставка "Анализ искусства" представителей "московского романтического концептуализма" Елены Елагиной и Игоря Макаревича и инсталляция CONVERSION арт-группы Recycle, которая в этом году была представлена в параллельной программе Венецианской биеннале. В этом году в состав жюри премии Кандинского вошли Марина Лошак, Зельфира Трегулова, Ольга Свиблова и другие.

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