Выставка "Мода Петербурга XIX–начала XX века" открылась в Коломенском

"Афиша": В музее "Коломенское" открылась выставка "Мода Петербурга"

В музее-заповеднике "Коломенское" открылась выставка "Мода Петербурга XIX – начала XX века". Посетители увидят сумочки, веера, платья и обувь петербургской аристократии и состоятельных граждан, сообщает телеканал "Москва 24".

В конце XIX - начале XX века Санкт-Петербург был не только культурной, но и модной столицей России. Здесь размещались лучшие ателье и модные дома.

Самый ранний костюм в экспозиции относится к 1840 году, самый поздний – к 1920-му. Выставка позволяет проследить трансформацию моды: от изощренных пышных платьев до более лаконичных моделей.

Посетители узнают, в каком веке стали популярны платья со сменными лифами, и когда в женских нарядах появились элементы мужского костюма.

Кстати, по моделям представленных туфель сложно определить, какая из пары предназначалась для правой, а какая – для левой ноги.

"Обувь делалась из мягкой кожи и других материалов. Она садилась по ноге", - объяснила искусствовед, куратор выставки Ольга Стругова.

На выставке вы найдете жакет в скандинавском стиле. Это предмет гардероба старшей дочери художника Репина - Веры.

"Выставку дополняют произведения живописи и декоративно-прикладного искусства из собрания музея, а также частных собраний. Представленные портреты, мебель, бисерные вышивки и другие свидетели ушедшего времени помогут ощутить ту атмосферу, в которой жили владельцы костюмов", – отметили организаторы.

Выставка открыта в Сытном дворе до 26 октября. Обычный билет – 150 рублей, льготный – 50 рублей.