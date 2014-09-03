В библиотеках в День города покажут кино и устроят викторины

Фото: m24.ru / Александр Авилов

Более 400 столичных библиотек в День города, 6 сентября, примут участие в акции "Прочти Москву". В ее рамках в библиотеках пройдут викторины, кинопоказы, поэтические чтения, выставки и квесты, которые позволят москвичам узнать много нового об истории города, в котором они живут.

Проверять свою эрудицию, смотреть фильмы и знакомиться с неизвестными фактами о Москве можно будет в самих библиотеках, а также в летних читальнях и на других открытых площадках.

Любители прогулок смогут исследовать пешеходные и велосипедные экскурсии. Также в столице пройдет квест "Гости города" (старт в парке "Новодевичьи пруды" в 12.00), участникам которого предстоит выполнять задания и отвечать на вопросы о Москве.

Специальную программу библиотеки подготовили для горожан с ограниченными возможностями. Маломобильные москвичи смогут отпраздновать День города, отправившись на спецэкскурсию "Чудеса старой Таганки" (старт у ворот Покровского монастыря в 15.00).

Библиотека имени Светлова проведет музыкальный флешмоб, квест "Скрытые достопримечательности", пешеходные экскурсии по булгаковской и есенинской Москве.

На прогулку "Москва кинематографическая" пригласит библиотека киноискусств имени Эйзенштейна. Кроме того, здесь покажут фильм о столице и ее жителях "Дом на Трубной" Бориса Барнета (1928 год) и "Старый наездник" (1939 год). Начало киносеанса – в 15.00.

Памятники архитектурного стиля модерн увидят гости библиотеки-читальни имени Тургенева. Маршрут экскурсии, которую устроят ее сотрудники, пройдет через Дом Страхового общества "Россия", Храм святого Людовика, Дом фарфора и другие.

На севере столицы пройдет вело-вузо-квест. Участники велосипедного маршрута-викторины проедут по паркам и вузам, расположенным в округе.

В парке "Кузьминки" в День города будут ждать самых маленьких москвичей: здесь библиотеки юго-востока столицы устроят книжный фестиваль "В гостях у книги. Книжный городок". Гости парка смогут поиграть, почитать вслух, посмотреть театрализованные представления, принять участие в квестах и посетить творческие мастерские.

В Донском районе проведут экскурсию "Шуховская башня", на которой расскажут об инженере Владимире Шухове и первой радиостанции СССР (начало – в 15.00 у библиотеки №172). Детская библиотека №109 устроит виртуальную экскурсию по центру столицы.

Примут участие в Дне города и библиотеки Новой Москвы. Их сотрудники устроят велоквест "Тайны истории и современности Новой Москвы", участники которого будут стартовать в городе Московском, а финишировать - в поселке Марьино.

С полной программой, которую библиотеки каждого из столичных округов подготовили ко Дню города, можно познакомиться тут.

День города в столице по традиции отметят в первые выходные сентября. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и праздничные концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".

Бесплатные экскурсии, выступления популярных музыкантов, джазовые концерты, театральные постановки и шоу барабанщиков - более 1 тысячи праздничных мероприятий, посвященных Дню города, пройдут 6 и 7 сентября. Полная программа - здесь.