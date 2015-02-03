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Культура

03 февраля 2015, 16:33

Перед Дарвиновским музеем появился 12-метровый амурозавр

выставки Государственный Дарвиновский музей динозавры свежий воздух маршруты и гиды

Фото: darwinmuseum.ru

У гостей Дарвиновского музея появилась возможность увидеть амурозавра – птицетазового динозавра, обитавшего на территории современной России около 70 миллионов лет назад.

Амурозавр был двуногим травоядным ящером из семейства "утконосых динозавров" с полым гребнем на вершине головы. Сам гребень амурозавра не был найден. Окаменелые кости взрослых экземпляров очень редки, однако по найденным останкам можно судить, что амурозавр был длиной от 6 до 15 метров.

Как сообщает телеканал "Москва 24", фигура гигантской двуногой ящерицы с гребнем на голове весит около одной тонны, ее длина достигает 12 метров.

В Дарвиновском музее посетителям готовятся показать амурозавра

"Амурозавр был найден на территории России, в городе Благовещенск, причем найден был целый скелет этого динозавра. Мы его воссоздали и теперь он будет радовать гостей Дарвиновского музея", – рассказала куратор экспозиции "Развитие жизни на земле" Дарвиновского музея Вера Ионкина.

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По ее словам, 14 февраля можно будет увидеть фигуру "во всей красе" и заодно поучаствовать в тематическом празднике, посвященном динозаврам. У посетителей будет возможность беспрепятственно гладить и трогать амурозавра.

Амурозавр станет первым экспонатом новой выставки — "Палеопарка", которая расположится во дворе Дарвиновского музея. В течение года здесь появятся макеты древних рыб, земноводных, ящеров и мамонтов, которые когда-то обитали на территории современной России. В числе экспонатов будут пятиметровая амфибия и огромная кистеперая рыба.

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