На Тверском бульваре откроется фотвыставка "Город – мечта!"

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С 4 по 30 сентября на Тверском бульваре в рамках фестиваля "Первозданная Россия" будет открыта выставка "Город – мечта!" фотографа Константина Кокошкина. На ней москвичи смогут увидеть кадры, посвященные городу: утро столицы, "Москву-Сити" на закате, Кремль в вечернем освещении, луну над усадьбой "Кусково" и другие виды столицы.

Автор выставки Константин Кокошкин – профессиональный фотограф, член Союза фотохудожников, мастер индустриальной фотографии.

"Москва никого не оставляет равнодушным. Ее славят и ругают. Требуют ее обновления и ее неизменности. Этот город – как отдельная планета. Старая и новая русская столица. Плавильный котел, в котором день и ночь, год за годом перемешиваются стремящиеся в него представители всех сословий, рас, религий в поисках удачи, а точнее – в поисках себя самих. И у каждого из них, будь он москвич в –дцатом поколении или только вчера вышел на вокзальную площадь – своя Москва", – говорит о выставке автор работ.

Место : Тверской бульвар : Тверской бульвар Время: с 4 по 30 сентября Вход свободный

