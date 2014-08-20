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Москва 24

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ЧП

20 августа 2014, 11:44

Из-за флага Украины на высотке в центре заведут уголовное дело

высотки вандализм чп Котельническая набережная

Задержаны вандалы, повесившие украинский флаг на высотке в ЦАО

В столичной полиции собираются завести уголовное дело по статье "Вандализм" в отношении тех, кто перекрасил звезду на шпиле высотки на Котельнической набережной и повесил там флаг, передает телеканал "Москва 24".

По предварительной информации, неизвестные проникли по внутренним лестницам до последнего этажа, а затем с помощью специального снаряжения закрепили флаг на шпиле высотки и покрасили звезду. Добавим, что восстановительные работы планируется завершить в 12.00. По подозрению в хулиганстве задержаны четыре человека.

Утром 20 августа неизвестные вывесили украинский флаг на шпиле сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной. Кроме того, вандалы покрасили часть звезды, которая была желтого цвета, в голубой.

Как отметил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексей Майоров, из-за этого инцидента власти Москвы не будут проводить дополнительных проверок безопасности.

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