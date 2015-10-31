Родственникам погибших в авиакатастрофе A321 выплатят по 2 миллиона рублей

Заказчиком рейса был туроператор "Бриско" – Тюрина

Выплаты по страхованию ответственности пассажиров разбившегося в Египте российского самолета составят не менее 2 миллионов рублей, сообщает телеканал "Москва 24".

Сам самолет, а также ответственность авиаперевозчика перед пассажирами и членами экипажа была застрахована в компании "Ингосстрах".

Добавим, что, по предварительным данным, среди пассажиров было трое граждан Украины и один гражданин Белоруссии. Кроме того, среди погибших есть жители Ульяновска и Самары.

Авиакатастрофа произошла утром 31 октября на Синайском полуострове. Самолет Airbus A321 авиакомпании MetroJet ("Когалымавиа") вылетел из Шарм-эль-Шейха. Он пропал с экранов радаров через 23 минуты.

Лайнер практически сразу начал терять высоту и вскоре упал. По словам премьер-министра Египта Шерифа Исмаила, в 100 километрах от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова найдены обломки самолета.

Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.