Материнский капитал: как получить и на что потратить

С 2017 года материнский капитал можно будет вложить в открытие собственного дела. С такой инициативой выступило Министерство труда.

В настоящее время его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка и накопительную часть пенсии матери. Как получить и на что потратить эти средства – выясняет M24.ru.

Сумма материнского капитала в этом году составила 408 960 рублей, это на 21 000 рублей больше, чем в прошлом. В 2014 году эта сумма вырастет до 429,5 тыс. рублей.

Сертификат на материнский капитал выдается семьям, в которых появился второй ребенок (либо родилась двойня). Право на него имеют родители, чьи дети родились после 1 января 2007 года. Именно с этого времени начал действовать закон о маткапитале.

В течение трех лет после того, как родился второй малыш, родители должны обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) по месту прописки и подать заявление. Сотрудники фонда будут его рассматривать в течение месяца.

Как получить материнский капитал

Сертификат на материнский капитал можно получить в территориальном подразделении ПФР по месту регистрации или фактического проживания. Для начала нужно написать заявление. Бланк можно взять в Пенсионном фонде либо самим скачать его с сайта.

Также нужно предоставить паспорт с постоянной регистрацией, страховое свидетельство (СНИЛС), документ о гражданстве и свидетельство о рождении или усыновлении малыша.

Как получить материнский капитал в Москве

Изначально эту поддержку планировалось оказывать до 31 декабря 2016 года. Но весной президент Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря проработать вопрос о продлении программы материнского капитала.

Летом в Госдуму внесли два законопроекта, в которых предлагалось продлить материнский капитал до 2025 года - до срока окончания действия нынешней Концепции демографического развития.

Что нужно знать о материнском капитале

Право на получение материнского капитала предоставляется только один раз. Он освобождается от налога на доходы физических лиц. В случае потери сертификата на материнский капитал в территориальном органе ПФР можно получить его дубликат.

Отметим, что материнский капитал каждый год индексируется на процент инфляции. Подать документы на получение сертификата можно по почте. Для этого все копии надо заверить у нотариуса. Пенсионный фонд также может выслать сертификат по почте. С декабря 2011 года средства материнского капитала можно направить на оплату садика или школы.

Распоряжаться материнским капиталом можно, когда ребенку, на которого выдан сертификат, исполнится три года. Это не относится к случаям приобретения жилья, его строительства, реконструкции или погашения части ипотеки. На эти цели средства можно потратить сразу после получения сертификата.

Что нельзя делать с материнским капиталом



В тоже время материнский капитал в 2013 году, так же как и в предыдущие годы, нельзя положить на депозит или потратить, например, на автомобиль или погашение текущих задолженностей по кредитам и коммунальным услугам. Его нельзя тратить на покупку земельного участка, на ремонт квартиры и на покупку строительных материалов или оплату лечения.

Выплаты по рождению ребенка

Обналичивание государственных сертификатов запрещено законом. Его можно использовать только в безналичной форме. Исключения из этого правила существовали в 2008-2010 годах, во время финансового кризиса.

Тогда была предусмотрена единовременная выплата наличными 12 тысяч рублей, которые родители могли потратить по своему усмотрению. Позже эту меру упразднили.

На что россияне тратят материнский капитал. Немного статистики

С 2010 года Пенсионный фонд принял более 485 тысяч заявок от семей, которые определились, куда будут расходовать средства материнского капитала. Из них более 435 тысяч заявок пойдут на улучшение жилищных условий или погашение жилищных кредитов.

Кроме того, более 100 тысяч - на индивидуальное строительство; около 328 тысяч - на приобретение жилья по договору купли-продажи. На обучение детей пойдет примерно 46 тысяч заявок. По 1 260 заявкам средства будут переведены на накопительную часть будущей пенсии мамы.

По статистике, около 90% семей направили материнский капитал на улучшение жилищных условий (использовали средства для погашения ипотечного кредита, ремонтировали и строили жилье, участвовали в долевом строительстве). Около трети семей, получивших материнский капитал, направили его на уменьшение своей задолженности по ипотеке.

Сейчас появилось много мошенников, которые предлагают семьям обналичить сертификаты, потратить средства на незаконные сделки с недвижимостью и другие аферы. Важно помнить, что эти люди действуют против действующего законодательства и не честны на руку, поэтому не стоит им доверять и попадаться на их уловки.

