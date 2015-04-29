Сегодня в СМИ: узаконивание гражданского брака и конфискация имущества

Фото: M24.ru

Россия пока не решила, стоит ли ограничить ввоз товаров через зеленый коридор

На прошлой неделе экспертная группа при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсуждала правила ввоза товаров личного пользования в новом Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщают "Ведомости".

Вопрос в критериях, по которым ввозимое относится к товарам личного пользования, и в количественных квотах для отдельных наименований.

Москва не собирается сокращать расходы бюджета

Доходы бюджета Москвы за I квартал выросли на 5,8 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из опубликованных департаментом финансов данных (до 362,2 миллиарда рублей), передают "Ведомости".

Сборы налога на прибыль при этом упали на 8,6 процентов. Причина – снижение поступлений от нефтегазового сектора, кроме того, существенно выросли суммы переплаченного в 2014 году и теперь возвращенного налога на прибыль (по сравнению с I кварталом 2014 года).

Генпрокуратура предлагает конфисковать предположительно незаконное имущество

Генеральная прокуратура разработала и направила проект поправок в Уголовно-процессуальный, Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы, предусматривающий введение в российское законодательство института конфискации in rem – т. е. положений, обязывающих подозреваемого доказывать в суде, что его имущество нажито законно, пишут "Ведомости".

Об этом говорится в ежегодном докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в стране, который генпрокурор Юрий Чайка сегодня представит в Совете Федерации.

Компании приостанавливают выплаты сотрудникам

Из-за сложной экономической ситуации строительные компании начали задерживать зарплаты своим сотрудникам, сообщает "РБК".

Застройщики признают долги по зарплате, но жалуются на дорогие кредиты и уменьшение объема заказов.

Группа "Дикси" может поглотить сеть алкомаркетов "Бристоль"

"Дикси" и "Бристоль", два розничных проекта "табачных королей" Игоря Кесаева и Сергея Кациева, с конца прошлого года объединяют закупочные и логистические операции, передает "РБК".

Объединение должно завершится покупкой "Бристоля". Процесс интеграции начался еще осенью прошлого года, - говорит сотрудник водочной компании. Договоры о коммерческих условиях в обеих сетях были синхронизированы.

У состояния российской экономики появилось официальное объяснение

За последние полгода СМИ стали втрое чаще сообщать об "опережающем росте зарплат", подсчитала "Медиалогия" для "РБК". Они цитируют чиновников, которые так оправдывают кризис.

Октябрь 2014 года из анализа был исключен — в этот месяц по всей России прошли акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий "За достойный труд!" Митинги, шествия и пикеты широко освещались прессой.

Московские чиновники отчитались за все

Московский фонд развития местного самоуправления представит сегодня доклад на основе анализа отчетов глав управ за 2014 год, пишет "Коммерсантъ".

Эксперты фонда сделали вывод, что необходимой жителям информации в отчетах зачастую недостаточно, зато чиновники с удовольствием отчитываются за присоединение Крыма, удачно проведенные выборы Мосгордумы и за то, сколько жителям "дано обещаний устранения нарушений".

Пенсионные фонды получили перевод

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получили первые средства пенсионных накоплений после двухлетней заморозки. Транши средств из Пенсионного фонда России (ПФР) за клиентов, привлеченных еще в 2013-2014 годах, получили фонды, вступившие в систему гарантирования, сообщает "Коммерсантъ".

В крупных НПФ готовятся вкладывать свежие миллиарды в соответствии с доминирующими представлениями об инвестиционной целесообразности - в длинные инфраструктурные облигации.

Правительство просят не ограничивать объем пластиковой упаковки для пива

Производители пива и пластиковой упаковки просят власти не принимать закон, который ограничивает продажи в ПЭТ-таре объемом не более 1,5 л с 1 июля 2016 года, а в дальнейшем фактически вводит запрет на ее использование, передает "Коммерсантъ".

Правительство и депутаты Госдумы закон, напротив, поддерживают, настаивая на запрете продажи пива в пластике объемом более 0,5 л.

Предложено наказывать водителей, которые оставляют младенцев в машине

Количество детей, погибших в дорожных авариях увеличивается. Что делается и что надо сделать, чтобы предотвратить эту тенденцию? Именно этот вопрос вчера обсуждали представители Госавтоинспекция вместе с коллегами из министерства образования и науки, а также руководством соответствующих региональных властей, пишет "Российская газета".

Поэтому предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях новую норму: оставление младенца без присмотра в автомобиле. Возможно, штраф заставит родителей думать о последствиях такого шага.

30 апреля истекает срок подачи деклараций о налоге на доходы физических лиц

Подача деклараций о налоге на доходы физлиц завершается в четверг 30 апреля. Так что если в прошлом году вы продавали машины, квартиры, дачи, сдавали в аренду комнаты в коммуналках, выигрывали в лотереи, получали дорогие подарки, а также доходы из зарубежных источников, то обязаны отчитаться до завтрашнего дня включительно, сообщает "Российская газета".

Идти на почту "физикам" при этом необязательно - рассказать государству о своих прибылях можно и в Интернете.

Гражданский брак хотят приравнять к законному супружеству

В Семейный кодекс могут внести поправки, которые признают гражданский брак полноправным супружеством, также законный статус получат и религиозные обряды, передает "Российская газета".

По ним последствия распада так называемых домашних партнерств будут даже жестче для виновника, чем при законном разводе. Все это, говорят инициаторы идеи, должно повысить рождаемость, поскольку для большинства женщин статус в таком деле имеет большое значение.

Верховный суд объяснит, как наказывать за заочную торговлю наркотиками

Пленум Верховного суда России готовит специальные разъяснения, как судить наркоторговцев-заочников, закладывающих зелье в тайники или, скажем, пересылающих его по почте, пишет "Российская газета".

Предлагаемые правовые принципы должны закрыть существующие лазейки, из-за которых торговцы наркотиками подчас получали по приговору меньше, чем того заслуживали.

Контрактников в войсках впервые стало больше, чем срочников

Министр обороны Сергей Шойгу вчера в Санкт-Петербурге вручил берет и всесезонный комплект полевого обмундирования морпеху, ставшему 300-тысячным контрактником, сообщает "Российская газета". После этого глава военного ведомства констатировал, что число военнослужащих по контракту в российской армии впервые превысило количество солдат-срочников.

Он пояснил, что трехсоттысячный контрактник, которым стал житель Северной столицы Павел Сидоров, ряды Вооруженных сил пополнил еще в минувшую субботу.