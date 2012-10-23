Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября 2012, 13:55

Экономика

Ветераны и участники битвы под Москвой получат по 3 тысячи рублей

В начале ноября Ветеранам Великой Отечественной войны и участникам битвы под Москвой выплатят по 3 тысячи рублей. Выплаты приурочат к 71-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой

Ветераны Великой Отечественной войны и участники битвы под Москвой получат по 3 тысячи рублей из столичного бюджета. Единовременные выплаты приурочат к 71-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

По словам руководителя городского департамента соцзащиты Владимира Петросяна, выплаты получат более 42 тысяч ветеранов. На эти цели будет выделено 127 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Годовщину начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой и День воинской славы отмечают 5 декабря.

Ссылки по теме


выплаты бюджет Великая Отечественная война ветераны годовщина битвы городское управление

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика