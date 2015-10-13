Более 23 тысяч ветеранов получат выплаты к годовщине битвы под Москвой

Фото: ТАСС/Алексей Устимов

Столичные ветераны получат единовременную материальную помощь к 74-летней годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение принято на заседании президиума столичного правительства.

"К 74-й годовщине битвы под Москвой выплачивается материальная помощь ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы. Размер выплат в прошлом году составил три тысячи рублей. Я предлагаю в этом году увеличить их до пяти тысяч рублей", - сказал Сергей Собянини.

Мэр Москвы дал поручение внести необходимые поправки в бюджетную роспись.

Предполагается, что материальную помощь получат 23 665 ветеранов: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы.