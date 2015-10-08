Определена тройка лидеров на звание фирменного торта "Москва"

Фото: m24.ru/ Михаил Сипко

Определена тройка лидеров среди десертов, претендующих на звание торт "Москва". Ими стали "Ореховый со сгущенкой", "Миндальный с малиной" и "Шоколадный с клубникой", об этом сообщает оргкомитет конкурса.

Идея подарить Москве ее собственный фирменный десерт принадлежит ведущим столичным кондитерам. Предложение получило поддержку правительства Москвы, которое организовало общегородское голосование по выбору лучшего рецепта.

Выборы торта "Москва" проходили в несколько этапов. Вначале технологи холдинга "Объединенные кондитеры", тщательно изучив вкусы москвичей, разработали пять рецептов-претендентов на звание главного торта города.

Попробовать торты и отдать за них свой голос горожане могли на площадках празднования Дня города, ярмарках фестиваля "Московская осень", в многочисленных московских кафе и кондитерских.

В столице выбирают будущий фирменный торт "Москва"

Помимо этого, проголосовать за рецепт и подробно ознакомиться с составом тортов можно было на официальном сайте tortmoskva.ru.

Всего в выборе торта "Москва" приняли участие более 214 тысяч человек: из них 130 – в офлайне и более 84 тысяч – в онлайне. За рецепт торта "Орехового со сгущенкой" проголосовало 27,5 процентов горожан, "Миндальный с малиной" занял вторую позицию с 27 процентами и замыкает, тройку лидеров торт "Шоколадный с клубникой" (24 процента).

Заключительный этап голосования и объявление торта-победителя состоится 9 октября. На специальном мероприятии, экспертное жюри, в состав которого войдут именитые московские рестораторы, кондитеры, ведущие кулинарных шоу, а также простые москвичи – обладатели статуса "Активный гражданин", выберут торт, который получит право носить имя Москвы.

Напомним, в рамках фестиваля "Московская осень" на Тверской площади проходили мастер-классы по приготовлению тортов, претендующих на звание фирменного лакомства столицы. Гости могли не только приготовить, но и съесть торты.