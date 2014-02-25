Почти 20 дополнительных поездов из Москвы запустят перед 8 Марта

Фото: ИТАР-ТАСС
В России к предстоящим долгим мартовским выходным запускают 26 дополнительных поездов внутреннего сообщения, в том числе 17 - из Москвы, сообщает во вторник пресс-служба РЖД.
Напомним, что в 2014 году на Международный женский день россияне будут отдыхать три дня подряд - с 8 по 10 марта включительно. Седьмое марта объявлено коротким рабочим днем.
Из Москвы с 7 по 12 марта назначаются поезда на Петрозаводск (№100, отправление 7 марта),
Санкт-Петербург (№250, 10 марта),
Белгород (№229, 7 марта),
Боровичи Новгородской области (№84, 7 марта),
Вологду (№234, 7 марта),
Казань (№272, 7 и 11 марта),
Кинешму - Иваново (№674, 8 и 12 марта),
Киров (№214, 7 и 11 марта),
Льгов (№ 267, 7 марта),
Нижний Новгород (№208, 7 марта, №220, 10 марта и №140, 11 марта),
Пензу (№ 114, 8 марта),
Саратов (№240, 7 и 11 марта),
Тамбов (№651, 7 марта)
и Ульяновск (№252, 7 марта и №214, 7 и 11 марта).
Билеты на эти, как и на все другие поезда дальнего следования в России, можно в билетных кассах ОАО "ФПК", а также на сайте РЖД и через терминалы самообслуживания.