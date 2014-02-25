Почти 20 дополнительных поездов из Москвы запустят перед 8 Марта

Фото: ИТАР-ТАСС

В России к предстоящим долгим мартовским выходным запускают 26 дополнительных поездов внутреннего сообщения, в том числе 17 - из Москвы, сообщает во вторник пресс-служба РЖД.

Напомним, что в 2014 году на Международный женский день россияне будут отдыхать три дня подряд - с 8 по 10 марта включительно. Седьмое марта объявлено коротким рабочим днем.

Из Москвы с 7 по 12 марта назначаются поезда на Петрозаводск (№100, отправление 7 марта),

Санкт-Петербург (№250, 10 марта),

Белгород (№229, 7 марта),

Боровичи Новгородской области (№84, 7 марта),

Вологду (№234, 7 марта),

Казань (№272, 7 и 11 марта),

Кинешму - Иваново (№674, 8 и 12 марта),

Киров (№214, 7 и 11 марта),

Льгов (№ 267, 7 марта),

Нижний Новгород (№208, 7 марта, №220, 10 марта и №140, 11 марта),

Пензу (№ 114, 8 марта),

Саратов (№240, 7 и 11 марта),

Тамбов (№651, 7 марта)

и Ульяновск (№252, 7 марта и №214, 7 и 11 марта).

Билеты на эти, как и на все другие поезда дальнего следования в России, можно в билетных кассах ОАО "ФПК", а также на сайте РЖД и через терминалы самообслуживания.