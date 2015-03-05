"Утро": Центры госуслуг "Мои документы" не будут работать 8 марта

Московские центры госуслуг "Мои документы" не будут работать 8 марта, сообщается на сайте МФЦ. Сотрудники центров госуслуг просят москвичей учесть изменения графика при планировании посещений.

7 и 9 марта "Мои документы" будут работать с 8.00 до 20.00. Затем работа возобновится по обычному графику – 7 дней в неделю без выходных с 8.00 до 20.00.

Напомним, столичные МФЦ постепенно переходят на работу под новым брендом – "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков, корпоративной одежды сотрудников и так далее.

Госуслуги в Москве: онлайн и офлайн

Осенью у столичных МФЦ появились единые правила – "Московский стандарт госуслуг". Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения предложили участники краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг", который проходил летом 2014 года.

"Московский стандарт услуг" представляет собой свод правил. Каждый сотрудник МФЦ должен будет придерживаться этих принципов в своей работе. Стандарт был вынесен на обсуждение "активных граждан", большинство пользователей сервиса (73 процента участников голосования) одобрили идею ввода такого кодекса.

Отныне работники МФЦ будут руководствоваться принципом "Клиент всегда прав", который является краеугольным камнем коммерческих компаний. Всего в тексте "Московского стандарта услуг" насчитывается восемь пунктов.