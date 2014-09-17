Еженедельно психологи МЧС совершают до 40 выездов по стране

"Интервью": Юлия Шойгу - о Центре психологической помощи МЧС

Каждую неделю сотрудники центра экстренной психологической помощи МЧС совершают до 40 выездов по стране, сообщила в интервью телеканалу "Москва 24" директор центра Юлия Шойгу.

"Сначала мы работали только на крупных ЧС, однако потом деятельность нашего центра расширилась. Теперь наши специалисты оказывают помощь и при более локальных происшествиях, таких, как ДТП",- отметила Шойгу.

Глава центра экстренной психологической помощи добавила, что обратиться за помощью граждане могут как по телефону горячей линии (8 495 216 50 50), так и через интернет.

"Существует отдельное подразделение, которые обрабатывает запросы, поступающие на наш сайт экстренной помощи. Можно направить запрос, а можно и пообщаться со специалистом в режиме личного кабинета", - подчеркнула Юлия Шойгу.

Напомним, ранее Юлия Шойгу сообщила о том, что в этом году в Подмосковье открылчя реабилитационный центр специалистов МЧС.

По ее словам, ее ведомство намерено развивать направление работы, связанное с реабилитацией прежде всего специалистов МЧС. Основная идея нового центра - комплексное восстановительное воздействие.

"И психическое, и физическое здоровье - это профессиональный инструмент для спасателя, пожарного, психолога, для специалистов, которые работают в МЧС России. И, конечно, поддерживать здоровье – это профессиональная обязанность", - пояснила Шойгу.