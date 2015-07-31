Мутко остался единственным кандидатом на пост главы РФС

Виталий Мутко. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не будет участвовать в выборах президента Российского футбольного союза, единственным кандидатом на пост остается министр спорта Виталий Мутко.

"Сегодня мы с Виталием Леонтьевичем провели встречу и заручились взаимной поддержкой. Он поддержит меня на выборах в исполком, а я его - на выборах президента. Соответственно конкуренцию на выборах президента РФС я ему составлять не буду", - передает слова Лебедева ТАСС.

"Мы обсудили различные вопросы, касающиеся развития российского футбола, и по многим из них наши точки зрения совпадают. Я определил для себя такую нишу, как развитие детско-юношеского футбола. Мутко сообщил, что в стадии разработки находится программа, по которой детско-юношеский футбол будет развиваться. Источники финансирования уже определены.

Я сказал, что готов реализовывать данную программу, ведь будущее нашего футбола - это молодежь. И если ею правильно заниматься, то через 7-10 лет у нас появится свои Месси и Роналду. Мутко согласился, что я, будучи членом исполкома, мог бы сосредоточиться на этом вопросе - на развитии детско-юношеского футбола, региональных центров подготовки игроков", - рассказал Лебедев.

Напомним, Лебедев был выдвинут на пост президента РФС Смоленской федерацией футбола, при этом кандидатуру Мутко выдвинули 45 организаций, входящих в состав РФС.

Выборы президента РФС состоятся 2 сентября в Москве на внеочередной конференции организации. Довыборы в исполком также состоятся 2 сентября. На место в исполкоме, помимо Лебедева, претендуют Анзор Кавазашвили, Михаил Гершкович, Николай Левников, Виктор Горлов, Андрей Кутепов и Вагиз Хидиятуллин.