Первые кандидаты подали заявки на участие в праймериз в МГД

Фото: ИТАР-ТАСС

Первые два кандидата сегодня зарегистрировались для участия в предварительных выборах в Мосгордуму. Праймериз планируется провести 8 июня 2014 года, сообщает официальный сайт гражданской инициативы "Моя Москва".

Первым кандидатом стал президент Московского государственного строительного университета Валерий Теличенко. Его кандидатура зарегистрирована от Ярославского района СВАО.

Вторым свою кандидатуру от района Замоскворечье ЦАО зарегистрировал член общественной палаты Москвы, руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

Кроме того, в офис оргкомитета уже обратились пять граждан за подробной информацией о праймериз, передает Агентство "Москва".

Также "Единая Россия" будет рекомендовать своим кандидатам на выборах в Мосгордуму пройти предварительное голосование, сообщил РИА Новости секретарь генсовета партии Сергей Неверов.

Напомним, что принять участие в праймериз может любой желающий, достигший 21 года и зарегистрированный в столице. С 31 марта каждый москвич может подать заявление, чтобы стать участником предварительных выборов в Мосгордуму. Заявки принимает организационный комитет гражданской инициативы "Моя Москва".

Прием заявок начался в 10.00 по адресу Маломосковская улица, дом 10, офис 26 и продлится до 15 мая. Офис работает с 10.00 до 22.00 с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье - с 10.00 до 14.00.

Подать заявление может любой желающий, соответствующий требованиям избирательного законодательства, то есть кандидат должен быть старше 21 года, быть гражданином России, зарегистрированным в Москве и не иметь непогашенных судимостей.

Претендент на участие в праймериз должен заполнить заявление на сайте гражданской инициативы "Моя Москва" и зарегистрироваться по паспорту в оргкомитете. Необходимо также предоставить в оргкомитет копию трудовой книжки или справку с места работы или учебы.

Предварительное голосование перед выборами в Мосгордуму планируется провести 8 июня этого года. Оно пройдет на 500 избирательных участках, специально организованных для праймериз. Места для голосования будут работать с 8.00 до 22.00. Результаты выборов 10 июня опубликуют на сайте Мосгордумы.

По словам организаторов, предварительный отборочный тур поможет жителям не только сделать осознанный выбор, но и "определить проблемы москвичей и выяснить, какие кандидаты в депутаты смогут с этим справиться". Целью праймериз является отбор лучших кандидатов на участие в выборах в Мосгордуму и лучших идей, а также расширение участия жителей в управлении городом.