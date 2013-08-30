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30 августа 2013, 13:35

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Членам Общественного штаба наблюдателей выдали удостоверения

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгоризбирком выдал удостоверения членом Общественного штаба наблюдателей за выборами мэра. Как отметил глава городской избирательно комиссии Валентин Горбунов, 3 сентября пройдет совещание с участием представителей Общественной палаты, Мосгоризбиркома и председателей территориальных избирательных комиссий.

На нем общественникам расскажут о порядке работы в день выборов, научат пользоваться специальной программу по отслеживанию видеоизображения, проведут с ними правовой тренинг.

Напомним, впервые инициатива о создании в Москве Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра прозвучала на внеочередном заседании Совета Общественной палаты 12 августа. Идею поддержал Сергей Собянин и в Мосгоризбирком.

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Общественный штаб будет работать на территории "Красного Октября" 8 сентября с 7.30 до момента, когда станут известны первые результаты голосования (примерно в 24.00). Члены штаба станут общественными наблюдателями на избирательных участках, а также в оперативном порядке будут выезжать на места нарушения в составе мобильных групп.

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Сюжет: Выборы мэра Москвы
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