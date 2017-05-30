Форма поиска по сайту

30 мая 2017, 16:28

Политика

Трамп предположил, почему российские власти смеются над США

Фото: ТАСС/Emily Molli

Дональд Трамп прокомментировал обвинения в адрес Москвы о возможном вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, сообщает "Газета.ру".

По мнению президент США, "фейковые СМИ" придумали невразумительное объяснение проигрышу демократов на выборах. "Российские чиновники, должно быть, смеются над США и над тем, какое невразумительное оправдание фейковые СМИ придумали проигрышу демократов на выборах", – написал он в своем twitter.

Ранее Владимир Путин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что Россия не вмешивались в выборы какой-либо страны.

