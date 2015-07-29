Мишель Платини намерен побороться за пост президента ФИФА

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишель Платини намерен побороться за пост президента Международной федерации футбола. Об этом он заявил в письме, адресованном президентам и генеральным секретарям 209 национальных ассоциаций ФИФА.

"Я принял глубоко личное и очень обдуманное решение, тщательно взвесив и будущее футбола, и свое собственное будущее. Разумеется, при этом я руководствовался и вашей поддержкой, тем уважением и ободрением, которое выказывали мне многие из вас", – цитирует Платини официальный сайт УЕФА.

Он также добавил, что переживает сейчас переломный этап в своей жизни, и пообещал неустанно трудиться во благо футбола. По его словам, ситуация, при которой за полувека в ФИФА сменилось всего два президента, является парадоксальной.

"За минувшие полвека у ФИФА было только два президента. Столь удивительное постоянство – нечто парадоксальное как для современного мира, который переживал тем временем радикальные перемены, так и для нашего спорта, где произошли значительные экономические сдвиги.

Однако недавние события заставляют нас начать новую страницу в истории высшего управляющего органа мирового футбола и переосмыслить принципы его руководства", – отметил глава УЕФА.

Платини сообщил, что выставляет свою кандидатуру "с энтузиазмом и убежденностью, но, в то же время, и с должным смирением человека, который осознает, что не сможет добиться успеха в одиночку".

При этом, только в марте текущего года Платини был переизбран президентом УЕФА, поэтому Европейскому футбольному союзу теперь придется подыскать ему преемника.

Кандидаты на пост президента ФИФА должны подать заявку до 26 октября 2015 года. Сами выборы пройдут на Внеочередном Конгрессе ФИФА в Цюрихе 26 февраля 2016 года. Действующий президент ФИФА Йозеф Блаттер не будет выдвигать свою кандидатуру в связи с последними скандалами, сотрясающими федерацию.

Свою кандидатуру на пост президента ФИФА может выставить и прославленный аргентинский футболист Диего Марадона. О своем желании баллотироваться также заявляли бывший французский футболист Давид Жинола, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, президент Футбольной ассоциации Либерии Муса Билити, а также экс-главный тренер московского ЦСКА Зико.