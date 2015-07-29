Мишель Платини намерен побороться за пост президента ФИФА

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишель Платини намерен побороться за пост президента Международной федерации футбола. Об этом он заявил в письме, адресованном президентам и генеральным секретарям 209 национальных ассоциаций ФИФА.
"Я принял глубоко личное и очень обдуманное решение, тщательно взвесив и будущее футбола, и свое собственное будущее. Разумеется, при этом я руководствовался и вашей поддержкой, тем уважением и ободрением, которое выказывали мне многие из вас", – цитирует Платини официальный сайт УЕФА.
Он также добавил, что переживает сейчас переломный этап в своей жизни, и пообещал неустанно трудиться во благо футбола. По его словам, ситуация, при которой за полувека в ФИФА сменилось всего два президента, является парадоксальной.
"За минувшие полвека у ФИФА было только два президента. Столь удивительное постоянство – нечто парадоксальное как для современного мира, который переживал тем временем радикальные перемены, так и для нашего спорта, где произошли значительные экономические сдвиги.
Однако недавние события заставляют нас начать новую страницу в истории высшего управляющего органа мирового футбола и переосмыслить принципы его руководства", – отметил глава УЕФА.
Платини сообщил, что выставляет свою кандидатуру "с энтузиазмом и убежденностью, но, в то же время, и с должным смирением человека, который осознает, что не сможет добиться успеха в одиночку".
При этом, только в марте текущего года Платини был переизбран президентом УЕФА, поэтому Европейскому футбольному союзу теперь придется подыскать ему преемника.
Ссылки по теме
- Выборы президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года
- Йозеф Блаттер объявил об уходе с поста президента ФИФА
- Йозефа Блаттера переизбрали президентом ФИФА
Кандидаты на пост президента ФИФА должны подать заявку до 26 октября 2015 года. Сами выборы пройдут на Внеочередном Конгрессе ФИФА в Цюрихе 26 февраля 2016 года. Действующий президент ФИФА Йозеф Блаттер не будет выдвигать свою кандидатуру в связи с последними скандалами, сотрясающими федерацию.
Свою кандидатуру на пост президента ФИФА может выставить и прославленный аргентинский футболист Диего Марадона. О своем желании баллотироваться также заявляли бывший французский футболист Давид Жинола, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, президент Футбольной ассоциации Либерии Муса Билити, а также экс-главный тренер московского ЦСКА Зико.
Сайты по теме