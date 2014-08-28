Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Выборы

28 августа 2014, 12:24

Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №18

выборы дебаты выборы в Мосгордуму

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 18 округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 18-го избирательного округа. Кандидаты представили избирателям свои программы и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Ирина Назарова (самовыдвиженец), Семен Бурд ("Яблоко"), Айгуль Махмутова ("Справедливая Россия"), Маргарита Чуканова (КПРФ), Андрей Киреев (ЛДПР).

Назарова намерена внедрять новейшие методы лечения в столичных больницах, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь. Бурд заявил, что будет препятствовать закрытию Измайловской больницы и отменит закон о плате за капитальный ремонт.

Махмутова рассказала, что в 2006 году помогала в расследовании дела по захвату земли под гаражи, после чего на нее сфабриковали уголовное дело. Чуканова сообщила, что ликвидирует "перекос в бюджетах" и увеличит снабжение районов средствами.

Киреев подчеркнул, что не допустит точечной застройки района, а также вернет медицину в зону шаговой доступности.

Кандидаты обсудили вопросы закрытия Измайловской детской больницы, нехватки поликлиник в округе, строительства транспортных узлов и приватизации социальных объектов. После этого участники дебатов выступили с финальным словом.

Избирательный округ № 18

Районы: Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово

Кандидаты:

  • Бабыкина Галина Дмитриевна
    Родилась в 1942 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

  • Бурд Семен Яковлевич
    Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в РОО "ЭПИцентр". Занимает должность советника председателя совета. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Киреев Андрей Николаевич
    Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ООО "ХимЭлектро". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Махмутова Айгуль Фатиховна
    Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Справедливая Россия". Занимает должность главного специалиста департамента по работе со СМИ Управления общественных связей. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Назарова Ирина Александровна
    Родилась в 1952 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №57. Занимает должность главного врача. Самовыдвиженец.

  • Погорелов Владимир Васильевич
    Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в ГКУ города Москвы "Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка". Занимает должность председателя совета. Самовыдвиженец.

  • Чуканова Маргарита Алексеевна
    Родилась в 1961 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".


    • Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

    В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

    Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

    "Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

    На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

    Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы

    © 2012 – 2020

    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

    Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

    СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

    Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

    Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

    Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

    Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

    Партнёр Рамблера
    • Рейтинг@Mail.ru

    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    Яндекс.Метрика

    Следите за новостями:

    Больше не показывать