Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №18

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 18 округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 18-го избирательного округа. Кандидаты представили избирателям свои программы и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Ирина Назарова (самовыдвиженец), Семен Бурд ("Яблоко"), Айгуль Махмутова ("Справедливая Россия"), Маргарита Чуканова (КПРФ), Андрей Киреев (ЛДПР).

Назарова намерена внедрять новейшие методы лечения в столичных больницах, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь. Бурд заявил, что будет препятствовать закрытию Измайловской больницы и отменит закон о плате за капитальный ремонт.

Махмутова рассказала, что в 2006 году помогала в расследовании дела по захвату земли под гаражи, после чего на нее сфабриковали уголовное дело. Чуканова сообщила, что ликвидирует "перекос в бюджетах" и увеличит снабжение районов средствами.

Киреев подчеркнул, что не допустит точечной застройки района, а также вернет медицину в зону шаговой доступности.

Кандидаты обсудили вопросы закрытия Измайловской детской больницы, нехватки поликлиник в округе, строительства транспортных узлов и приватизации социальных объектов. После этого участники дебатов выступили с финальным словом.

Избирательный округ № 18 Районы: Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово Кандидаты: Бабыкина Галина Дмитриевна

Родилась в 1942 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

Бурд Семен Яковлевич

Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в РОО "ЭПИцентр". Занимает должность советника председателя совета. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Киреев Андрей Николаевич

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ООО "ХимЭлектро". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Махмутова Айгуль Фатиховна

Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Справедливая Россия". Занимает должность главного специалиста департамента по работе со СМИ Управления общественных связей. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Назарова Ирина Александровна

Родилась в 1952 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №57. Занимает должность главного врача. Самовыдвиженец.

Погорелов Владимир Васильевич

Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в ГКУ города Москвы "Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка". Занимает должность председателя совета. Самовыдвиженец.

Чуканова Маргарита Алексеевна

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.