Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №8

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов 8-го округа

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 8-го избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30.

Участие в предвыборных дебатах приняли Антон Морозов (самовыдвиженец), Игорь Николаев ("Яблоко"), Татьяна Фатеева (ЛДПР), Олег Беляев ("Справедливая Россия"). Четверо кандидатов от участия в дебатах отказались.

Морозов намерен помогать пожилым людям и ветеранам, развивать социальную сферу. Николаев заявил, что идет на выборы для того, чтобы "сделать власть более народной и ответственной".

Фатеева подчеркнула, что будет помогать незащищенным людям. Беляев сообщил, что приоритетом для него является создание благополучного и безопасного "двора для наших детей".

Кандидаты обсудили вопросы работы коммунальных служб, первые инициативы после выборов в Мосгордуму, работу Алабяно-Балтийского тоннеля и здравоохранение. После этого участники дебатов выступили с финальным словом.

Избирательный округ № 8 Районы: Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол Кандидаты:

Беляев Олег Алексеевич

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Автономной некоммерческой организации по проведению культурно-спортивных мероприятий "Столичный центр Инициатив". Занимает должность вице-президента. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Зюганов Леонид Андреевич

Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московский отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Константинов Денис Вячеславович

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Сбербанк России". Занимает должность заместителя председателя Московского банка ОАО "Сбербанк России". Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".

Ладочкин Сергей Алексеевич

Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в аппарате Регионального исполнительного комитета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя окружного исполнительного комитета. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Морозов Антон Александрович

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Второй проектный институт". Занимает должность главного специалиста. Самовыдвиженец.

Николаев Игорь Алексеевич

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты. Занимает должность директора Института стратегического анализа. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Фатеева Татьяна Евгеньевна

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ООО "Международный Медицинский центр "УРО-ПРО на Войковской". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Юнусова Лилия Равиловна

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает во Всероссийской политической партии "Гражданская Сила". Занимает должность главного бухгалтера. Выдвинута региональным отделением партии "Гражданская Сила".



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.