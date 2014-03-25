Общественники предложили провести праймериз до выборов в Мосгордуму

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная выборам в Мосгордуму

26 марта в Общественной палате Москвы состоится круглый стол, посвященный предстоящим выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы. Онлайн-трансляцию мероприятия провело сетевое издание M24.ru. Приводим полную текстовую версию конференции.

Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня пресс-конференция столичной общественности, и связана эта пресс-конференция с предстоящими выборами в Московскую городскую думу, которые состоятся в сентябре этого года.

Я представлю участников нашей встречи: Швецова Людмила Ивановна, зампредседателя Государственной Думы и президент общественной общероссийской организации Общество "Знание"; Рошаль Леонид Михайлович, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты, доктор медицинских наук, профессор; Ремчуков Константин Вадимович, главный редактор "Независимой газеты", зампредседателя Общественной палаты; Кузовлев Михаил Валерьевич, президент Московской торгово-промышленной палаты, председатель Общественной палаты Москвы; Куснирович Михаил Эрнестович, глава группы компаний Bosco (я сокращенно, все его знают, Олимпиада недавно закончилась); Назарова Ирина Александровна, член правления региональной общественной организации по делам женщин, семьи и молодежи "Женсовет", главврач Городской клинической больницы №57.

Я хотел бы предложить сказать вступительное слово Константину Вадимовичу.

Константин Ремчуков: Добрый день, коллеги. Как вы знаете, в сентябре нынешнего года в Москве пройдут выборы в Мосгордуму, и фактически это событие является предметом наших размышлений и нашей гражданской инициативы.

Летом прошлого года Общественная палата была одним из активных инициаторов того, чтобы в Москве были проведены выборы мэра, потому что мы считали, что Москва – такой город, и москвичи – такие люди, которые заслуживают того, чтобы мэра в столице избирать. Анализируя потом ход и итоги избирательной кампании, мы пришли к выводу, что чаще всего упоминающийся недостаток избирательной кампании сводился к тому, что выборы 8 сентября предваряла избирательная кампания, которая выпадала на август – летний, отпускной месяц. И это выглядело, как одно из слабых мест этой избирательной кампании, не все москвичи были в столице, чтобы поучаствовать в предвыборных баталиях.

Как известно, выборы и дата выборов регулируется федеральным законодательством, есть закон "О едином дне голосования", и на федеральное законодательство мы непосредственно воздействовать не можем, но в рамках своей гражданской инициативы мы подумали, что было бы хорошо увеличить фактический срок избирательной кампании, не нарушая федерального закона, и предложить создание политической инфраструктуры, с тем чтобы уже в начале июня люди могли, пока они еще не уехали в отпуск, провести предварительное голосование (жители Москвы). Тем самым, когда будет объявлена официальная избирательная кампания, многие из тех, кто захочет баллотироваться в Мосгордуму, уже обретут кое-какой опыт общения с людьми, нащупывания повестки для москвичей, осуществят поиск новых форм избирательной кампании.

Необходимо отметить, что 11 лет в Москве не было избирательной кампании по одномандатным округам, поэтому утрачена даже технология не партийного продвижения бренда, а индивидуального, личного.

И наша гражданская инициатива - мы предложили ее назвать сами для себя "Моя Москва" - предлагает всем желающим: гражданам активным, политическим движениям, партиям (кто захочет пройти через эту процедуру предварительного голосования), принять участие.

Мы со своей стороны берем на себя организационные усилия по оборудованию и организации избирательных участков по всей Москве, и честному подсчету голосов людей, которые придут, скорее всего, в начале июня и проголосуют.

От праймериз наше предварительное голосование отличается тем, что оно не ограничивается рейтинговым голосованием внутри какой-то структуры. Праймериз - это как правило механизм выявления лидеров внутри партий или движений. Мы же предлагаем всем москвичам, независимо от партийно-политической принадлежности, пройти через эту процедуру.

Еще один ряд соображений, которыми мы руководствовались и по долгу службы, и по работе, и по жизненному интересу: всегда хочется узнать, что волнует москвичей прежде всего. Вот что? Обращаешься к различным социологам, и тебе в одном случае говорят: "Москвичей больше всего волнует ЖКХ, ржавая вода из крана". Кто-то говорит: "Да нет, москвичей волнуют пробки". Кто-то говорит: "Москвичей волнует безопасность".

Леонид Рошаль: И здравоохранение.

Константин Ремчуков: Здравоохранение – вот Леонид Рошаль подсказывает. И всегда это социология, это фокус-группы.

Нам представляется, что вот эта процедура предварительного голосования позволит точно определить не просто повестку дня москвичей, что же их все-таки волнует, но эту повестку дня привязать конкретно к московской территории. Потому что, вполне возможно, в районе Арбата одни проблемы москвичей волнуют, а в районе Бибирево или Свиблово это будут другие проблемы. Это первый комплекс проблем – выявление актуальной проблематики.

И второе: выявить тех людей, которые в состоянии эту актуальную проблематику, будучи депутатами Мосгордумы, решить. Потому что ведь демократия – это же, помимо всего прочего, еще и практика. Одно дело – обещать в течение двух-трех недель, короткой избирательной кампании, а другое дело – подробно и детально отвечать на вопросы избирателей.

И когда ты вдруг выясняешь, что проблему человек озвучивает правильно, а методов решения проблемы нет, ты понимаешь, что этот человек, скорее всего, хуже справится с заявленной амбицией – представлять и защищать интересы москвичей.

Собственно, вот этот комплекс мотивации привел нас вместе на эту пресс-конференцию, чтобы объявить, что мы создали гражданскую инициативу "Моя Москва" и хотим провести предварительное голосование кандидатов в депутаты Мосгордумы в начале июня. Это главный message, я так думаю, потому что детали того, как мы будем организовывать все это, мы будем рассматривать послезавтра, 26-го числа, в среду, в 11 часов в Общественной палате Москвы. Кстати, приглашаю всех желающих прийти на круглый стол по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, где мы будем касаться деталей именно нашего предложения по организации избирательных округов, избирательных комиссий, финансирования этого проекта. Ну и все другие сопутствующие вопросы.

Спасибо за внимание.

Ведущий: Коллеги, переходим к вопросам.

- Эта инициатива - как она связана с партией власти, с "Единой Россией"? Будет ли поддерживать партия власти?



Общественники создали в столице движение "Моя Москва"

Ведущий: Заодно и с Фронтом общероссийским, правильно?

Людмила Швецова: Кто хочет отвечать? Могу я ответить, если хотите. Вы знаете, очень правильно было сказано, что это предварительное голосование мы никак не связываем с партийными интересами. Вот те праймериз, которые проводились, когда были выборы в Государственную Думу, были в рамках конкретной партии. В частности, "Единая Россия" проводила такие праймериз.

Сейчас у нас нет никакой политической окраски этого процесса. У нас могут принимать участие и члены партий, и члены общественных организаций, и просто москвичи, которые сами хотят себя показать, на себя обратить внимание и попробовать свои силы. Кто хочет предложить повестку дня выборов, потому что выбрать достойного депутата Московской городской думы – это еще не все: москвичи должны в рамках предвыборной кампании высказать свои чаяния, свои пожелания, свои наказы, сформулировать ту повестку дня, которая на будущие годы будет использована избранными депутатами.

Поэтому, что касается партии "Единая Россия", она находится здесь в равных правах со всеми другими партиями и никак не выделяется в этом процессе. А что касается Общероссийского народного фронта, мы с Леонидом Михайловичем являемся и учредителями, и членами штаба Общероссийского народного фронта. Я являюсь сопредседателем московского отделения, мы работаем по другим направлениям, мы обеспечиваем коммуникационные связи президента с населением, мы обсуждаем целый ряд вопросов. В этой работе мы участия принимать не будем, но интерес у нас, естественно, к этому будет, мы будем участвовать, наверное, в том, чтобы тоже смотреть на кандидатов, принимать участие в выборах и так далее. Но это будет на индивидуальной основе, а не на основе участия непосредственно Общероссийского народного фронта.

Леонид Рошаль: Это не идея Общероссийского народного фронта точно.

Ведущий: Спасибо. Да, пожалуйста, ваш вопрос.

- Вы сказали, что это требует каких-то организационных усилий, значит, нужно финансирование. Кто будет финансировать?



Михаил Кузовлев: Вы знаете, мы ведем диалог со многими общественными организациями. Для финансирования будут использоваться все законные методы. Я думаю, что очень много будет методов, которые модно называются crowd financing. Москвичи могут использовать "Яндекс. Деньги".

Мне кажется, что многие будут заинтересованы в том, чтобы профинансировать это мероприятие, но, когда все это состоится, мы сможем понять финансовый масштаб нашей инициативы.

Ведущий: Спасибо. Еще вопросы?

- У меня к Кузовлеву вопрос. В свое время первый съезд Советов выдвигал кандидата, допустим, даже от Союза филателистов - тогда было по общественным организациям. Вот Московская торгово-промышленная палата – очень мощная сетевая организация по Москве – будет ли она выдвигать своих представителей на эти выборы?



Михаил Кузовлев: Вы правильно сказали, что среди членов Московской торгово-промышленной палаты много небезразличных людей, и то, что происходит в городе, для них важно, особенно такое событие, как выборы в Мосгордуму. И, безусловно, мои коллеги сейчас рассматривают этот вопрос, и мы думаем, что из числа членов Московской торгово-промышленной палаты тоже будут желающие подать свои кандидатуры, чтобы участвовать и в праймериз, и в выборах.

- А вы их будете поддерживать?



Михаил Кузовлев: Понимаете, мы как объединение промышленников, предпринимателей, как союз гильдий, конечно, поддерживаем своих членов всегда.

Ведущий: Спасибо. Еще вопросы. Да, пожалуйста.

- У меня вопрос к Леониду Рошалю. Леонид Михайлович, скажите, вы не боитесь, что кандидатов будет слишком много, и что это превратится в какой-то базар?

Леонид Рошаль: Спасибо. Прежде всего, когда я услышал про эту идею, и когда мы все вместе собрались, я подумал: а почему нет? Почему еще раз не спросить народ? Ведь для меня значим не сам подбор кандидатов, а то, что народ будет говорить, какие проблемы есть в Москве.

Я бы даже почаще такие предварительные праймериз устраивал, для того чтобы нащупать болевые точки в городе, включая и здравоохранение, образование, ЖКХ и многие другие вопросы. Это очень важно для выстраивания политики. Потому что читаешь одну прессу: ой, это плохо-плохо; в другой: нет, это хорошо. И вектор того, что заботит москвичей, в этом элементе для меня очень важный.

Может ли быть очень много? Наверное, может быть. Давайте посмотрим, что будет, ведь такого не было. И вообще, когда мы даем возможность еще раз говорить народу, это хорошо. И потом, мы же с вами все понимаем, что это же предварительное голосование, и если кто-то выиграл на каком-то участке, это не значит, что он потом выиграет, между прочим. Потому что дальше могут быть другие кандидаты и выборы, но вот такой скрининг мнений очень важен. Я даже думаю, что чем больше будет, тем лучше.

Ведущий: Спасибо. Да, пожалуйста.

- Мы хотели спросить: зачем это лично вам? И кто был инициатором.

Ведущий: Кто придумал эту штуку?

Михаил Куснирович: Спасибо. Вы знаете, я вообще-то гражданин – и это звучит гордо. И я так живу. И это моя гражданская позиция, что после долгого, затяжного перерыва, когда идея была важна, а персона была несколько вторична, на новом витке развития нашего гражданского общества, если мы действительно хотим сделать это гражданское общество, когда именно персонифицированные одномандатные округа требуют личностей, которые не прячутся за вывеской той или иной политической силы, мне показалось, что это практически как мое студенческое прошлое.

Люди должны повести за собой, за своими идеями избирателей. Это очень ответственно. И мне как руководителю частной компании, где есть 5000 сотрудников и их семей, важно, чтобы эти семьи были граждански активными.

Дело в том, что у нас за эти 11 лет так немного все в наших капиллярах закрылось пленочкой. И наша инициатива – это инициатива, по сути дела, "мойте руки перед едой". То есть выборы в сентябре – это выборы в реальный институт власти, в Московскую городскую думу. 45 человек, 45 индивидуальностей. Где взять-то их? Нам их просто спустят сверху? Напишут: "Вот это – список такой-то партии", – и пожалуйста. И потом мы будем в подъездах ходить и смотреть: "А, точно, это наш депутат, но я его один раз отмечал галочкой".

Поэтому, если удастся открыть поры, расшевелить гражданское общество и дать такой инструмент, который позволит выявить ярких личностей с идеями, с опытом реализованных конструктивных, созидательных проектов, я думаю, именно такие люди и привлекут избирателей. Было уже модное слово crowd financing, то у нас еще есть crowd surfing, у нас есть необходимость выявлять созидательных и ответственных лидеров. И вот это одна из таких задач.

Здесь собрались общественники. Мало того, что каждый в своем деле достиг определенных и явно конструктивных результатов, это люди, которые, говоря между собой, делятся не только результатами футбольных матчей или даже Олимпийских игр, но и тем, как нам обустроить завтрашний день. Вот, собственно, так это и произошло.

Людмила Швецова: Можно, Михаил Эрнестович, я немножко добавлю?

Михаил Куснирович: Конечно.

Людмила Швецова: Вы знаете, дорогие друзья, создавая такую инициативную группу и входя в ее состав - вот часть людей вы видите, часть из них присоединилась и будет присоединяться, наверное, к нам, - мы хотим послать москвичам сигнал или, как сейчас модно говорить, message, по поводу того, что выборы в Московскую городскую Думу – это очень важно. И что к этим выборам, с одной стороны, нельзя отнестись индифферентно. Ну что, мы мэра выбрали, у нас есть сильный, хороший мэр, а дума – кто такая дума? Либо мы можем отдать эту тему на растерзание просто политическим партиям, которые, не столько заботясь об интересах москвичей и о том, чтобы дума была хорошая, будут заботиться о том, чтобы, естественно, позиционировать себя как политическую силу, показать себя, возможно, отрепетировать следующие выборы на федеральном уровне и так далее.

Мы хотим обратиться к москвичам: дорогие москвичи, каждый из 45 человек, которые войдут в Московскую городскую думу, - это очень важная личность для развития города. Московская городская дума – это орган, который принимает законы, защищающие интересы москвичей. Он принимает бюджет города, он принимает очень много важных решений. И если этот орган будет нацелен не на интересы москвичей, а на какие-то свои политические игры, разборки и так далее, то, к сожалению, Москва будет развиваться не так, как нам хотелось бы.

Вот правильно все говорили, десять лет (или даже 11) мы не избирали мэра, у нас не было нормальных, несписочных выборов депутатов Московской городской думы, мы фактически выходим сейчас на новый этап демократического развития нашего города. И мы хотим москвичам предложить: давайте мы не будем сужать свою кампанию предвыборную - наоборот, давайте мы ее расширим. Давайте мы дадим возможность людям показать друг друга, показать свои программы. А вы, в предварительном плане, скажете, стоит этому человеку вообще дальше бороться, или, может быть, он неинтересен для москвичей.

И вот те, за кого проголосует большое количество москвичей уже на первом этапе, - это будут люди, у которых уже будут какие-то амбиции и большие основания победить. Все равно главные выборы, конечно, будут в сентябре, но это такой демократический, очень важный, интересный, на мой взгляд, процесс для москвичей. И мы хотим его предложить, мы не навязываем ничего. Кто не хочет в этом участвовать – пожалуйста, вы можете не участвовать.

Но мне кажется, что все, кто чувствует ответственность за судьбу города, безусловно, это поддержат и в этот процесс включатся. Спасибо.

- Вы говорили, привлечь наиболее активных людей к участию. Наиболее отзывающиеся, не потому, что я женщина, я вообще себя чувствую по своей жизни как мужчина, в данном случае я наблюдаю, смотрю, что происходит на телевидении, я бываю в Госдуме, женщины в активности: на площадях, на собраниях, на скандалах отбиваются, на все московские проблемы, и вот я думаю как раз, что этот вариант, чтобы вы мне подсказали, есть ли какая-то возможность нас, активных, очень отзывающихся женщин вовлечь в этот процесс? Я хочу сказать, есть ли какой-то путь стимуляции выдвижения…



Ведущий: Вопрос понятен.

Михаил Куснирович: Когда мы учились в школе, нам говорили, что девочек больше, чем мальчиков. И я так чувствую, что избирательниц на сегодняшний день, чисто теоретически, больше, чем мужчин. При этом не идет речь о том, что одна семья – один голос, каждый человек вне зависимости от пола, я думаю, проявляет свою активность очень и очень явственно. И среди нас не только мужчины в пиджаках, но и замечательные женщины в юбках.

И это лишнее свидетельство тому, что события, которые происходят в нашем городе, далеко не безразличны, вне зависимости от пола. И, конечно же, женщина как хранительница очага, потому что Москва - наша Москва любимая - это все-таки очаг и родной дом. Помимо того, что я гражданин, я москвич. И мама моя – москвичка и жена. И очень важно, чтобы к Москве относились как к родному дому, а не как к месту для приложения тех или иных интересов.

И поэтому если женщины будут активны и логичны, то это очень поможет Московской городской думе и очень поможет нам в реализации идеи предварительных выборов кандидата. Поэтому, дорогие женщины, добро пожаловать! Конечно же, мы приглашаем вас. Но наравне с мужчинами.

Леонид Рошаль: Я коротко скажу: все зависит от вас. Организуйтесь – и вперед.

Ведущий: Да. Пожалуйста, ваш вопрос.

- Есть ли какие-то цифры, сколько примерно человек явится на такую предварительную явку? И второе: вы будете открывать какой-нибудь сайт под это дело?



Людмила Швецова: Во-первых, никаких параметров и цифр у нас нет, пока мы только создали инициативную группу. Мы будем вместе с москвичами творить весь этот процесс, всю технологию организации этой работы.

А что касается сайта, то, конечно, мы обязательно это организуем, потому что сейчас без таких технологий невозможно общаться с москвичами. Поэтому мы надеемся, что нам будет помогать пресса, и, конечно, мы будем работать в информационном пространстве сайта.

- А сколько явка должна составить, чтобы ваша инициатива состоялась успешно?



Людмила Швецова: Мы на самом деле таких параметров для себя не ставим, но мы практически уверены в высокой активности москвичей. Потому что мы изучали уже эту тему, общались с москвичами, спрашивали у них, как бы они к этому отнеслись, мы видим позитивное отношение к этому. Поэтому у нас проблемы обеспечивать явку, приглашать туда какое-то количество людей, ставить себе какие-то цифровые ориентиры, нет. Я думаю, что все получится так, как нужно, по-московски активно.

Михаил Куснирович: Я хотел бы теперь, если позволите, тоже добавить. Как минимум, мы очень надеемся выявить 45 ярких личностей, заинтересованных в созидательном процессе в Москве. То есть как выхлоп – это, как минимум, 45 человек, достойных быть в Московской городской думе как кандидаты.

Сколько за них придет проголосовать на предварительных выборах – опять же, зависит от вас. Потому что чем конструктивнее будет позиция средств массовой информации, чем больший мы сможем развить интерес к этому делу, тем, я думаю, больше будет москвичей, которые придут и в июне месяце сделают свои какие-то ориентировки.

Ведущий: Спасибо. Да, ваш вопрос.

- Вот хотите найти 45 ярких личностей, а какие есть критерии к кандидатам?



Константин Ремчуков: Ну, критерии – никаких фильтров нет. Первое. Второе: общеправовые критерии – 21 год и старше, москвич, москвичка. Ну и все, что там федеральное законодательство требует: чтобы не было судимости и так далее. Никаких фильтров политических, расовых и религиозных, половых и прочих не существует.

Людмила Швецова: Но вот я хотела бы добавить, что я бы хотела, чтобы среди тех, кто победит, были, во-первых, люди честные, во-вторых, люди профессиональные, а в-третьих, те люди, которые любят людей, любят москвичей, а не относятся к ним просто как к электорату. Вот если мы таких людей найдем, то московская городская дума будет – во!

Леонид Рошаль: Я хочу добавить тоже. Мне кажется, критерием являются выборы. Кого народ захочет.

- Людмила Ивановна, вы возглавляли штаб по выборам мэра Москвы и наверняка проводили анализ после того, как прошли эти выборы, которые, конечно же, были для Москвы некоторым правилом, вы, тем не менее, что хотели бы изменить в нынешних выборах, чтобы они были еще более эффективными по сравнению с предыдущими?



Людмила Швецова: Во-первых, я хочу сказать, что не хотела бы изменять то, что в прошлых выборах было хорошо и что было действительно москвичами оценено. Это выборы были действительно честные, демократичные, открытые, конкурентные. И я думаю, что уже в нашем послужном списке развития демократии в Москве эти выборы уже вошли как исторические, может быть, первые такие в своем роде выборы.

Что касается отличия от выборной кампании мэра, выборная компания в Московскую городскую думу - здесь надо будет подумать не об одном кандидате, которого ты выбираешь и хочешь, чтобы он был мэром, а все-таки о 45 личностях, неравнодушных людях, которые могут быть действительно полезны городу. И выстроить нашу работу, наши технологии организации выборов таким образом, чтобы не потерять тех, кто достоин, и не провести за стол Московской городской думы тех людей, кто абсолютно не для работы идет, а для каких-то других целей, это наша очень важная задача. И в этот раз нам ее нужно обязательно исполнить. Демократично, опираясь в первую очередь, конечно, на мнение москвичей, но москвичам надо помочь в том, чтобы они как можно больше имели информации для принятия решения. Вот в этом, собственно, смысл и суть нашей работы.

Михаил Куснирович: Я хотел бы сказать, что от выборов реактивных мы хотели бы перейти к выборам проактивным, интерактивным. Довольно ожидаемо было, что Сергей Семенович будет заявлен в качестве кандидата в мэры, да и его оппоненты тоже были довольно ожидаемы. В данном случае есть замечательная возможность развить успех. Я был в штабе у Людмилы Ивановны как раз по выборам мэра, и была очень честная интересная работа. Но приложить свои действия можно сейчас, когда в эти 45 человек могут войти те, которых мы еще не знаем. Каждый москвич 21 года с идеями и возможностями может сделать этот прорыв. Поэтому в этом следующее поступательное движение по отношению к предыдущим выборам.

- Допустим, среди этих 45 выдвиженцев будут самовыдвиженцы. "Моя Москва" будет им помогать собирать подписи? Если бы были члены партии, им легко определить их "выдающесть". А вот как будет с самовыдвиженцами, совершенно неизвестными люди?



Леонид Рошаль: По моему убеждению, "Моя Москва" не должна собирать никаких подписей.

- Нет, помогать.

Леонид Рошаль: И помогать тоже не должна. Она должна организовать работу, а выбирать будет народ.

Михаил Куснирович: Вы знаете, а подписи не подразумеваются. Честно говоря, не надо собирать подписи.

Леонид Рошаль: Как только мы начнем это делать, мы сразу себя убьем. Нельзя.

Михаил Куснирович: И не то чтобы допускать, что будут самовыдвиженцы, мы очень надеемся, что именно они-то и будут. Просто это должны быть ответственные самовыдвиженцы. Надо же не просто заявиться, а еще и победить.

Людмила Швецова: Коллеги, вы должны понять, что наше движение не создается для того, чтобы давить на мнение москвичей. Мы свободны от этого. Мы проявляем инициативу, для того чтобы москвичей призвать быть активными, разбираться, и будем помогать в том, чтобы они смогли познакомиться как можно раньше с теми, кто будет претендовать на избрание. Поэтому здесь никакого давления, никакого выбора с нашей стороны, что мы будем кого-то активно продвигать, настаивать, нет. Мы просто хотим сегодня москвичам дать возможность как можно раньше понять и высказать свою точку зрения. Поэтому мы никому помогать собирать списки не будем.

Ведущий: Коллеги, позвольте мне один вопрос, он на поверхности. Это масштабное мероприятие, что бы ни говорили. А мэрия об этом знает? Мэрия поддерживает эту инициативу? Какое участие будет этой мэрии? Спасибо. Кто можете ответить? Чиновника тут ни одного нет. Поэтому кто возьмет на себя смелость?

Людмила Швецова: Если честно, я не знаю ни о какой поддержке или, наоборот, другом отношении к нашей инициативе мэрии. Я надеюсь, что, может быть, мы их пригласим 26-го на круглый стол уже более широкий, предложим эту инициативу. Вообще эта инициатива на самом деле абсолютно общественная. Она проистекла из Общественной палаты города. Здесь есть те, кто и не представляют Общественную палату города, но мы тоже в этот процесс включились. Я думаю, что мы расскажем в мэрии, и в той части, в какой нужна их поддержка, наверное, мы ее, может быть, получим. А в общем-то, нам их поддержка не нужна, потому что у нас чисто общественная инициативная работа будет проводиться. Мы ее умеем организовать. И я думаю, что у нас есть все условия, для того чтобы она прошла нормально и без административной поддержки. С другой стороны, мы понимаем, что мэрия в стороне быть не должна, она должна знать о нашей деятельности и, наверное, ее поддерживать.

Михаил Куснирович: Откровенно говоря, с Сергеем Семеновичем мы не встречались. И я вообще думаю, что он узнает об этой инициативе от "Интерфакса".

Ведущий: А не обидится ли?

Михаил Куснирович: Чего ж обижаться-то будет, зачем?

- К Ирине Александровне вопрос. Не могли бы вы объяснить, вот мы слышали, что к кандидатам одно из требований – это наличие московской прописки. А те, кто захотят прийти в июне проголосовать, для них обязательна московская регистрация или достаточно прийти тем, кто имеет временную регистрацию, те, кто давно живет в Москве, но без прописки?

Ирина Назарова: Безусловно, московская прописка обязательна, потому что Московская городская дума занимается созданием наиболее важных программ для развития нашего города, а также и контролем за их реализацией. Поэтому, соответственно, решение москвичей будет самым важным.

Ведущий: Коллеги, я не могу смолчать, я Ирину Александровну знаю много лет. Был удивлен, что увидел ее здесь как общественницу. Это один из создателей "Медицины катастроф", МЧС России. Поэтому не знал, что она еще занимается и общественной работой.

- К Людмиле Ивановне вопрос. Есть два испуга, что называется. Первый – сказали вы, что не все, кто получит больше голосов на этом голосовании, потом попадет в лидеры на следующем голосовании. И в вашей инициативе я боюсь, что будет очень много протестного электората. Будут выдвигаться люди оппозиционные. И избиратели, признавая, так сказать, "игрушечность" этих выборов, будут поддерживать не тех, кого они поддержат на следующих выборах, а тех, кто громче кричит. И в результате, проиграв на следующих выборах, эти оппозиционеры будут говорить о неправильном подсчете. Это первая боязнь. А вторая – это то, что могут выдвинуться действительно опасные для кого-то на местном уровне власти кандидаты, и их потом будут, как на Украине сейчас, отстранять и мешать участвовать в следующих, основных выборах. Как вы прокомментируете мои опасения?

Людмила Швецова: Наверное, сейчас рассуждения о том, по какому сценарию могут пойти эти предварительные отборы - их можно придумать очень много. Я все-таки хочу сказать, что главные выборы будут в сентябре. И москвичи в сентябре, пройдя все этапы и, может быть, обжегшись на чем-то, а может быть, наоборот, подтвердив, что они правильно оценивают, правильно размышляют и тех, кого нужно, людей поддерживают, будут более подготовлены к тому, что в сентябре сделать осознанно и взвешенно свой выбор.

Все, что мы делаем до этого, - это в помощь, в развитие, для того чтобы повысить ответственность москвичей за принятие их же решения, и помочь им принять правильное решение. Я думаю, что могут быть всякие вещи. Может оказаться так, что наиболее активный человек, имеющий нормальные амбиции, для того чтобы оказаться в Московской городской думе, может оказаться не первым, например, на этих выборах. Такое может быть вполне, но это не исключает возможности его участия дальше в этих выборах.

С другой стороны, как вы говорите, может кто-то, более громко кричащий, получить больше голосов. Такое тоже может быть. Но я думаю, что сейчас нам не нужно заранее выписывать эти сценарии. Нам надо стремиться к тому, чтобы как можно больше москвичей приняло участие в нашем предварительном отборочном туре. А уж за то, как москвичи сделают свой выбор, мне лично, много имеющей дело с москвичами, сомневаться вообще не приходится. Москвичи всегда делают правильный выбор, когда они думают, когда они относятся к этому ответственно, и никто на этот выбор давить особенно не должен. Надо помочь просто войти в эту тему и принять правильное решение. Поэтому, наверное, могут быть разные сценарии, будем их тоже прогнозировать, мониторить. Для этого мы и создали инициативную группу.

Ирина Назарова: Я хочу добавить, что наша инициатива готова работать с любыми оппозиционными партиями. Мы открыты к диалогу со всеми, кто заинтересован, будь то системные, несистемные партии, политические или общественные движения. Ведь в принципе, чем шире будет представлен избирательный депутатский корпус, тем полнее будут отражены интересы наших москвичей и их проблемы, и тем теснее будет связь с широкими слоями населения. А высокая конкуренция, которая обязательно сложится в период предвыборной кампании, даст возможность пройти именно тому кандидату, кто действительно достоин. Инициатива "Моя Москва" как раз и создана для того, чтобы на единой площадке мы обсуждали все направления нашего возможного сотрудничества.

Конечно, нам интересно знать, какая организация, какое общественное движение выдвинуло своего кандидата. Но мне, например, гораздо интереснее, что из себя представляет этот кандидат, на что он способен, идя во власть. Готов ли он к работе в таком важном государственном органе, как Московская городская дума? И поэтому очень надеемся, что наша инициатива с помощью наших избирателей поможет Москве определить настоящих лидеров.

И в завершение я хочу сказать, что мы, говоря о готовности к сотрудничеству с различными общественными и политическими организациями, мы хотим заявить сразу, что никогда, ни при каких обстоятельствах мы не будем сотрудничать с экстремистскими, национальными и фашистскими организациями и другими радикальными объединениями. Спасибо.

- Не могли бы вы подробнее рассказать о процессе собирания подписей, либо их не нужно собирать? Допустим, мне 25 лет, я москвич, и очень хочется поучаствовать, я самовыдвиженец. Что мне нужно делать?



Константин Ремчуков: Давайте 26-го весь блок деталей отработаем и все расскажем, все эти нюансы. То есть вы получите исчерпывающие ответы.

Людмила Швецова: А то, что вам уже захотелось быть с нами, это уже хорошо. Нам нравится.

Ирина Назарова: Это радует.

Ведущий: Если позволите, технический вопрос уточняющий. Инициатива "Моя Москва" должна быть зарегистрирована. Когда считать факт ее создания? Что это будет, юридическое лицо, и когда мы можем сказать: создана?

Константин Ремчуков: Вот сейчас на пресс-конференции мы сообщили, что эта гражданская инициатива создана. Здесь собрались люди, которые разделяют общую озабоченность, объединяются также желанием сделать что-то, что, с нашей точки зрения, позволит выборы превратить в осознанный и сознательный выбор москвичей. Для нас это предельно важно – осознанный и сознательный, потому что большинство из нас исходит из того, что не просто выбор, если он неосознанный и несознательный, а механический, он не есть инструмент демократии. Вторая вещь – мы выбираем представительные органы. Подумайте, сегодня в Московской городской думе из 35 депутатов 32 депутата представляют "Единую Россию" и три – коммунисты. Разве такое представительство соответствует нюансам пожелания и взглядам москвичей? Скорее всего, нет. Поэтому наш опыт подсказывает, что у москвичей намного шире представления политические, экономические, по национальной политике, по организации жизни в городе, здравоохранению, образованию. Поэтому задача – мы избираем представительный орган власти Мосгордумы. Поэтому, если наша инициатива позволит чуть больше провести времени москвичам в общении с амбициозными кандидатами (еще раз говорю, фильтров у нас не будет), тем лучше будет выбор.

Вот вопрос задали по явке. По-моему, явки нет и на выборах в Мосгордуму. Поэтому сейчас, когда явка фактически отсутствует на всех типах выборов, говорить о том, будете вы или не будете удовлетворены, 10% придет – очень хорошо, 20% – еще лучше. Но современные выборы, лишенные этого лимита явки, если они проведены честно, если была прозрачная процедура подсчета голосов, считаются достаточно представительными, потому что в любом случае итогом даже такой явки является результат, который выше любой социологии и является источником легитимности власти.

И наконец, третье, что мне кажется, очень важная цель, которую мы хотим, по крайней мере, я от себя могу сказать: чтобы следующие выборы стали еще одним доказательством становления новой идентичности Москвы, которую я для себя называю "Москва, избирающая честно". Это новая идентичность. И мы лидеры в России. Мы доверяем людям и хотим, чтобы их выбор содействовал тому, что среди прочих идентичностей Москвы (ученый город, студенческий, с лучшим здравоохранением) он еще был и лидером демократических процессов. Мы избираем себе руководство исполнительной власти и представительной законодательной власти в открытой честной борьбе с максимально прозрачными процедурами, подконтрольными обществу. Если нам удастся этого достичь, с помощью нашей гражданской инициативы, то мне кажется, не зря мы сегодня вас собрали. Как минимум.

Леонид Рошаль: Я хотел бы добавить, что, с моей точки зрения, это эксперимент. Сегодня эксперимент с положительным качеством. А дальше посмотрим. Если он пройдет удачно и хорошо, может быть, он тогда войдет и как законодательная инициатива при проведении будущих выборов. И такой предварительный рейтинг будет интересный и войдет в нашу жизнь постоянно. Здесь оправданный эксперимент, с моей точки зрения, сейчас.

- Наблюдатели будут на предварительных выборах?



Константин Ремчуков: Конечно. Даже сомнений нет.

Ведущий: У меня маленький вопрос, вы отвечали на него, в отношении партий. А если эта инициатива будет успешной для Москвы, она может распространиться, как я понимаю, на другие региона. Роль партий какова в этих выборных делах? Они окажутся не первостепенными? И я уже ощущаю, какие вопросы, что сейчас будет комментироваться: "Единая Россия" в Москве потерпела фиаско, фронт, наверное, не работает, поэтому придумали такую штуку.

Константин Ремчуков: Никаких дискриминаций, как мы сказали, и фильтров по отношению к гражданам, партиям и движениям нет, кроме общеизвестных регулируемых законом. Либо то, что сказала Ирина Александровна, нацистские, фашистские или экстремистские организации. То есть здесь я не вижу никаких проблем. Инициатива – это наша инициатива. Прокомментируйте мое участие в этой пресс-конференции, которое озабочено падением рейтинга "Единой России". Я не член партии "Единая Россия" и не член "Народного фронта", и свои озабоченности я искренне и достаточно внятно изложил. Я хочу осознанного и сознательного выбора москвичей, потому что я москвич, я живу в Москве, и мне не хочется, чтобы мною управляли болваны, которые безликим образом попадают в Госдуму, Московскую думу под брендом партий. Мы никогда не можем видеть его нутро.

В Америке избирательная кампания президента, я достаточно внимательно слежу, длится почти два года от момента, как только он заявляет о себе. И мы знаем все, что он сделает по поводу дефицита бюджета, по поводу здравоохранения, по поводу образования, по поводу вывода войск. К моменту, когда он через два года становится президентом всего на четыре года, он ограничен своими обещаниями. Он не может сказать: "А я войска не буду выводить из Афганистана". Так ты же всю избирательную кампанию ходил и говорил. И вот избрание кота в мешке, когда за месяц не успели даже задать вопрос, а потом этот человек ведет себя в течение пяти лет, как хочет. А я не хочу, чтобы он вел себя как хочет.

Еще раз говорю: поскольку мы не можем изменить федеральное законодательство, мы предлагаем нашу гражданскую инициативу. Если у нас четыре месяца люди будут говорить, и мы создадим платформу, инфраструктуру политическую для общения людей с этими кандидатами, и он все скажет нам, что он будет делать. Будет он памятники сносить? Будет он пешеходные зоны ликвидировать или создавать? Будет он трубы менять или не будет, с парашютом воду доставать? Мы узнаем. А потом когда она будет выбран, это его становится уже обязательством, силой и слабостью. Потому что как только он начнет отскакивать куда-то от своих обещаний, тут же люди… Это путь к нормальности взаимоотношения общества и власти. Когда человек говорит и несет ответственность за свои слова. И поэтому в нашей инициативе нет сейчас ни попытки экспансии этой инициативы на другие региона. Если есть вопросы такого, как вам кажется, сложного характера, конспирологического, еще раз вас уверяю: мы руководствуемся именно тем мотивами, о которых я сказал. И никаких других забот, как в песне поется, у нас нет.

Леонид Рошаль: Я, кстати, тоже беспартийный.

Ведущий: Я бы попросил напомнить: у нас следующее мероприятие 26-го, правильно? Какие еще мероприятия в рамках инициативы намечаются на ближайшее время?

Константин Ремчуков: 26-го узнаете. Будем два дня работать и 26-го подготовимся.

Людмила Швецова: Мы вчера собрались, подписали обращение и вышли сразу к прессе, чтобы не было никаких кривотолков, мы все вам выложили. Сразу можем сказать: у нас нет никаких длительных планов мероприятий, нет никаких политтехнологов, которые нас сейчас консультируют. Мы абсолютно свободны сейчас в общении с москвичами. И я думаю, что, наверное, содержательный организационный разговор у нас состоится первый раз на этом круглом столе.

Конечно, мы что-то будем планировать, безусловно. Без организации работы невозможно. Но мы не заорганизовываем ее. И вот сегодня, когда мы вам говорим о нашем решении, мы еще пока, может быть, даже не знаем… Второй-то шаг мы знаем, а вот третий и четвертый мы еще будем продумывать.

Леонид Рошаль: Мы подготовили обращение, почитайте внимательно.

Михаил Куснирович: Вы знаете, дело в том, что появилась возможность принять активное участие в выборах реального органа власти. И мы предлагаем попробовать принять в этом участие. Помните, в любимом и знаменитом фильме "Полет над гнездом кукушки": "Я, как минимум, попытался". Поэтому если вы откликнетесь, будете интерактивны, будете заинтересованы в том, чтобы у руля Москвы стояли ответственные и состоявшиеся люди, которые могут персонально повести за собой москвичей, а не под прикрытием, то это очень важно. Если у нас появилась площадка в течение четырех месяцев понять реальный срез интересов москвичей, это архиважно. Потому что может быть не только парки, а что-то еще нужно делать в первую очередь, хотя мне лично парки нравятся. Но, тем не менее, попытайтесь не так со скепсисом отнестись к нашей инициативе, что вот взрослые люди еще тут инициативу проявляют. Да, так оно и есть, и ничего в этом нет.

- Понятно, что вы сегодня все присутствуете на пресс-конференции, для того чтобы продвигать инициативу. Вы ее одобряете. Но все-таки кому из вас первому пришла в голову, кто ее озвучил? И второй вопрос - непонятно с финансированием.



Константин Ремчуков: Год назад, нас только избрали в Общественную палату, мы собрались: Михаил Кузовлев, Михаил Куснирович и я, и еще в ходе выборов, я помню, моя кандидатура не была в списках. Я помню, Венедиктов неожиданно для меня предложил на руководителя Палаты, я набрал немного голосов. Но я с Михаилом конкурировал. Я проиграл, а Михаил потом предложил меня замом. То есть была абсолютно рабочая ситуация.

А потом, когда мы начали думать, как реально наполнить содержанием нашу жизнь, уже тогда у нас было ощущение, что… Мы же пришли в Общественную палату не потому, что нам не хватает платформ для самореализации. Что мы можем сделать такого, чтобы жизнь в Москве становилась современной? Мы понимаем, что в один прыжок нельзя пропасть между суверенной демократией и настоящей демократией преодолеть. Проговорили тогда и сказали: а давайте предложим провести выборы мэра в Москве. Тяжело, но провести выборы, и настаивали на том, что… я помню, мы выдвинули идею, что легитимность является важнее результата. Наша общественная позиция в значительной степени повлияла на то, что участвовал в тех выборах даже Навальный. Тяжелая, неожиданная, мне кажется, для мэрии кампания, но она говорила о том, что процесс может начаться. И после этого, когда наступил новый срок выборов, мы в Общественной палате, два Михаила и я, тоже обсуждали и решили, какой наш вклад может быть в выборы сентябрьские. И как я в своем вступительном слове сказал, было общее ощущение, что главная претензия к выборам была – очень короткий избирательный период, выпадающий на август месяц, когда москвичи в отпуске. Как мы можем это изменить? Мы не можем это изменить, поскольку у нас нет даже возможности через федеральные законы изменить, это долгая процедура. Но то, что мы можем сделать, де-факто удлинив избирательную процедуру до четырех месяцев фактически, когда москвичи могут видеть лица, энергию, амбиции, слова и программы амбициозных людей, которые хотят в Мосгордуму, это мы можем сделать.

Не факт, что все, кто пройдет этот четырехмесячный цикл, окажутся в думе. Не факт. Но то, что мы создаем предпосылки, как Общественная палата, поскольку мы в Общественной палате считаем, что мы намного более представительны, с точки зрения интересов москвичей, чем нынешний состав Мосгордумы, в которой, еще раз подчеркиваю, 32 единороса, три коммуниста. Ничего плохого не хочу сказать, но просто наш спектр интересов и представительства намного шире. И вот эту инициативу мы, вот встретились, а потом кто-то…

Даже на последнем заседании мы с Мишей сидели, он говорит: "А у меня Сюткин есть, такой энергичный парень". Мы говорим: "Давай Сюткина сюда". Но Сюткин на гастролях. Это абсолютно открыто. Или Леонид Рошаль, Людмила Швецова. Шахназаров, который где-то летает или уже прилетел, но не появился. Я имею в виду, что эта инициатива – абсолютно открытая вещь. Это люди, озабоченные одним набором проблем относительно выборов в сентябре 2014 года. Может быть, по другим вопросам у нас есть различные взгляды, но здесь абсолютно едины – мы хотим, чтобы у нас на пять лет Мосгордума была такая, которой Москва и москвичи достойны.

Ведущий: Почему-то когда о деньгах речь, на Куснировича смотрят. Ответьте.

Михаил Куснирович: Я хотел бы вот еще что добавить. Эта инициатива открытая, то есть с сегодняшнего дня, пожалуйста, присоединяйтесь и инициируйте свою гражданскую позицию. Это не какой-то клуб чаепития, что вот мы тут у микрофонов и все. Конечно, нет. Инициатива тогда хороша, когда востребована, когда она дальше расширяется за счет инициатив именно тех москвичей, о которых мы говорим.

Что касается финансирования, это вопрос управленческий. Безусловно, для того чтобы репрезентативным было действие, нужно так расшевелить людей, чтобы они скинулись и выстроили структуру, которая позволяет быть адекватной этой большой задаче. Финансирование. Как сказал Михаил, действительно, я думаю, что мы 26-го числа определимся с организационным представлением, как это будет. Вероятно, будет фонд у этой инициативы, куда будут поступать деньги. Если такой фонд будет, я лично туда точно деньги внесу, потому что мне важно, чтобы выборы прошли честно, и еще очень важно, чтобы выборы были, как сказал Константин, осознанные и сознательные, чтобы я знал, за кого я голосую и из кого я делаю выбор. И на это, честное слово, не жалко денег. Мы точно не будем из бюджета ни в коем случае ни копейки брать. Бюджет города точно не должен (это моя позиция, я еще с коллегами не обсуждал) направлять ни копейки на эти выборы, это так.

Ведущий: Спасибо.