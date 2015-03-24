Мишель Платини переизбран на пост президента УЕФА

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Действующий глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини единогласно переизбран на третий президентский срок, сообщается на сайте организации.

"Я знаю, что могу рассчитывать на вас. Вы знаете, что можете рассчитывать на меня. Мы в УЕФА всегда на передовой, когда речь идет о защите автономии национальных ассоциаций. Кроме того, мы всегда готовы укреплять и координировать программы развития", – приводит слова Платини официальный микроблог УЕФА в Twitter.

Стоит отметить, что Платини оказался единственным кандидатом на пост главы организации. Выборы прошли во вторник, 24 марта, в Вене.

Первый раз Платини был избран президентом УЕФА в 2007 году и занялся реформой европейской футбольной системы. Так, по его инициативе Кубок УЕФА был объединен с Кубком Интертото и реорганизован в Лигу Европы.

На безальтернативной основе Платини переизбирался и в 2011 году. При этом в декабре прошлого года он заявил, что хочет сделать УЕФА "сильнее и лучше", поэтому не будет баллотироваться на пост руководителя Международной федерации футбола (ФИФА).