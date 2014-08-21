Завершились дебаты кандидатов 40-го избирательного округа

На канале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов от 40-го округа

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 40 избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Александр Милявский ("Единая Россия"), Юрий Павленков ("Справедливая Россия"), Павел Раменский (ЛДПР), Владимир Святошенко (КПРФ), Ольга Радаева ("Яблоко").

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Александр Милявский отметил, что необходимо предоставить жилье полиции, врачам и учителям, что, в свою очередь, повысит качество жизни всех москвичей. Юрий Павленков рассказал, что является автором концепций и моделей по вопросам предпринимательства и развития города.

В свою очередь, Павел Раменский признался, что встречается с жителями и решает их проблемы. Владимир Святошенко сообщил, что уже является депутатом Мосгордумы и видит "болевые точки" города. Ольга Радаева подчеркнула, что идет в столичный парламент, чтобы защищать права женщин.

Избирательный округ № 40 Районы: Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть района Тропарево-Никулино Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть района Тропарево-Никулино Кандидаты: Милявский Александр Борисович

Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Павленков Юрий Викторович

Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве эффективного управления недвижимостью и обеспечения безопасности зданий и сооружений при их эксплуатации "Индустрия Сервейинг". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Радаева Ольга Вячеславовна

Родилась в 1965 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность советника Председателя Партии. Выдвинута московским отделением партии "Яблоко".

Раменский Павел Олегович

Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает на Станции скорой и неотложной помощи им. А.С.Пучкова города Москвы. Занимает должность фельдшера выездной бригады. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Святошенко Владимир Алексеевич

Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Участники дебатов обсудили проблему сноса гаражей, какими качествами должны обладать депутаты Мосгордумы, а также первые шаги на посту депутата и полномочия столичного парламента.

Затем участники дебатов произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.