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Выборы

21 августа 2014, 10:27

Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №21

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На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 21 округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 21 избирательного округа. Кандидаты рассказали о своих программах избирателям и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Светлана Родионова ("Яблоко"), Андрей Клычков (КПРФ), Валерий Катков ("Справедливая Россия"), Артем Липагин (ЛДПР).

Родионова подчеркнула, что считает приоритетными вопросы медицины, образования и социальной сферы. Она собирается требовать отмены ЕГЭ.

Клычков заявил, что будет вести борьбу с нелегальной миграцией и нечестностью на выборах. Катков сообщил, что первой его инициативой будет увольнение руководителя контрольной-счетной палаты.

Липагин отметил, что уделит внимание борьбе с коррупцией и решит транспортную проблему Рязанского проспекта.

Кандидаты обсудили вопросы ветхого жилья, капитального ремонта, борьбы с коррупцией и взаимодействия в Мосгордуме. После этого они выступили с заключительным словом, в ходе которого один из участников дебатов обратился к избирателям к стихах.

Избирательный округ № 21

Районы: Часть района Выхино-Жулебино, часть Рязанского района

Кандидаты:

  • Балабуткин Алексей Алексеевич
    Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в АНО ДМСВКСЦ "Барс". Занимает должность руководителя отдела по реализации социальнозначимых программ. Самовыдвиженец.

  • Зотов Владимир Борисович
    Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в префектуре Юго-Восточного административного округа Москвы. Занимает должность префекта. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

  • Катков Валерий Семенович
    Родился в 1953 году, живет в Москве. Работает в ООО "ОСТ-ВЕСТ". Занимает должность главного редактора газеты "Жулебинский бульвар". Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Клычков Андрей Евгеньевич
    Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата, руководителя фракции КПРФ. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Липагин Артём Владимирович
    Родился в 1993 году, живет в городе Шатура, Московская область. Работает в Общероссийской общественной организации "Российский союз свободной молодежи". Занимает должность советника по связи с общественностью. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Родионова Светлана Сергеевна
    Родилась в 1983 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ ЦДиК "Участие". Занимает должность педагога дополнительного образования. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".


    • Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

    В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

    Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

    "Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

    На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

    Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы

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