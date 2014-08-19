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Выборы

19 августа 2014, 10:28

Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №20

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Завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 20 округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 20 избирательного округа. Кандидаты в депутаты Мосгордумы познакомили избирателей со своими программами и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Евгений Корсаков (ЛДПР), Александр Молохов ("Яблоко") и Александр Тимченко (КПРФ).

Корсаков рассказал, что является офицером запаса и придает наибольшее значение проблемам ЖКХ. Молохов признался, что работает адвокатом и заявил, что в Мосгордуме обязательно должны присутствовать юристы. Тимченко намерен усилить роль жителей в управлении городом и добиться сокращения количества трудовых мигрантов.

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 20 округа

Кандидаты обсудили вопросы ЖКХ в округе, проблемы стоянки фур в районе, сбор гуманитарной помощи для беженцев и первые шаги на посту депутата.

После этого участники дебатов выступили с заключительным словом перед своими избирателями.

Избирательный округ № 20

Районы: Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, часть района Выхино-Жулебино

Кандидаты:

  • Корсаков Евгений Геннадьевич
    Родился в 1958 году, живет в городе Реутов, Московской области. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Молохов Александр Владимирович
    Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в московской коллегии адвокатов "Последний дозор". Занимает должность председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Павленко Александр Александрович
    Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве управляющих недвижимостью "Совладение". Занимает должность президент. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Тимченко Александр Николаевич
    Родился в 1969 году, в Москве. Работает в ООО "МИД". Занимает должность советника по вопросам управления. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Шибаев Андрей Вячеславович
    Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации инвалидов "Перовский Клуб инвалидов и ветеранов войны в Афганистане "Долг". Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Родина".

  • Шульмин Виталий Юрьевич
    Родился в 1974 году, в Москве. Работает в ООО "СМедиа". Занимает должность менеджера. Самовыдвиженец.


    • Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

    В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

    Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

    "Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

    На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

    Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы

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