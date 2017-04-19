Марин Ле Пен призналась в любви к котам

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, претендующая на пост главы государства, в эфире телеканала BFMTV призналась в любви к котам.

"У меня всегда была страсть к котам. Мои коты – члены моей семьи", – заявила Ле Пен. У политика дома живут пять котов, к которым она очень привязана.

Кот присутствовал в одном из предвыборных роликов Ле Пен. В коротком видео политик играла и гуляла с ним.

Марин Ле Пен возглавляет правую партию "Национальный фронт" и является одним из фаворитов президентских выборов во Франции. Первый тур выборов пройдет 23 апреля, второй – 7 мая.