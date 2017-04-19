Форма поиска по сайту

19 апреля 2017, 17:10

Политика

Британский парламент поддержал решение о досрочных выборах

Фото: ТАСС/PA Images/Philip Toscano

Депутаты британского парламента поддержали инициативу премьер-министра Терезы Мэй назначить досрочные парламентские выборы на 8 июня, сообщает ТАСС.

За роспуск законодательного органа проголосовали 522 народных избранника, против – 13. Эксперты называют такие результаты предсказуемыми, так как основные партии одобрили предложение Мэй.

Таким образом, парламент распустят в ночь на 3 мая, после чего начнется избирательная кампания. Она продлится чуть более месяца, а затем состоятся выборы.

О проведении досрочных выборов объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Причиной такого решения стали предстоящие переговоры по выходу страны из состава ЕС.

Великобритания нуждается в максимально сильном правительстве во время дискуссий.

Летом 2016 года в Великобритании прошел референдум, в ходе которого жители государства проголосовали за выход из Евросоюза.

Процедуру Brexit официально запустили в конце марта 2017 года. В начале апреля депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой обозначены условия для выхода страны из ЕС.

Главное

