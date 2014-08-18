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Выборы

18 августа 2014, 11:55

Завершились дебаты кандидатов от 10 избирательного округа

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Дебаты кандидатов от 10 округа завершились на канале "Москва Доверие"

На телеканале "Москва Доверие" и "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 10 избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах приняли Алексей Кравцов (самовыдвиженец), Дмитрий Кузнецов (ЛДПР), Максим Фадеев (КПРФ), Александр Саблуков ("Справедливая Россия"), Лариса Картавцева (самовыдвиженец).

В своем вступительном слове кандидаты представились москвичам и рассказали о причинах, побудивших их идти на выборы. Кравцов сообщил, что является офицером запаса, некоторое время был безработным, хорошо изучил проблемы этой категории населения и намерен их решить.

Кузнецов признался, что ему наиболее близки проблемы инвалидов, в частности - трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Фадеев собрался "вернуть Москву москвичам" и усилить борьбу с мигрантами.

Саблуков идет на выборы, чтобы пробудить "веру в людях", а Картавцева рассказала, что она по профессии детский врач и чувствует, что ее основное призвание - помогать людям.

Кандидаты обсудили свои программы, первые шаги на посту депутата, полномочия муниципальных депутатов, проблему парковочных мест в округе.

Затем участники дебатов ответили на вопросы ведущего и перечислили ключевые проблемы округа, которые они намерены решить сразу после избрания.

Избирательный округ №10

Районы: Бибирево, Лианозово, Северный

Кандидаты:

  • Картавцева Лариса Руслановна
    Родилась в 1966 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №20. Занимает должность заместителя главного врача. Самовыдвиженец.

  • Кравцов Алексей Владимирович
    Родился в 1977 году, живет в Москве. Временно не работает. Самовыдвиженец.

  • Кузнецов Дмитрий Иванович
    Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "ЛИДИЯ 1+". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

  • Мерцалова Инна Борисовна
    Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России. Занимает должность ассистента. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

  • Саблуков Александр Валентинович
    Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО МГЛУ. Занимает должность профессора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Фадеев Максим Анатольевич
    Родился в 1972 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".


    • Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

    В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

    Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

    "Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

    На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

    Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы

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