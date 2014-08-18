Завершились дебаты кандидатов от 10 избирательного округа

Дебаты кандидатов от 10 округа завершились на канале "Москва Доверие"

На телеканале "Москва Доверие" и "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 10 избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах приняли Алексей Кравцов (самовыдвиженец), Дмитрий Кузнецов (ЛДПР), Максим Фадеев (КПРФ), Александр Саблуков ("Справедливая Россия"), Лариса Картавцева (самовыдвиженец).

В своем вступительном слове кандидаты представились москвичам и рассказали о причинах, побудивших их идти на выборы. Кравцов сообщил, что является офицером запаса, некоторое время был безработным, хорошо изучил проблемы этой категории населения и намерен их решить.

Кузнецов признался, что ему наиболее близки проблемы инвалидов, в частности - трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Фадеев собрался "вернуть Москву москвичам" и усилить борьбу с мигрантами.

Саблуков идет на выборы, чтобы пробудить "веру в людях", а Картавцева рассказала, что она по профессии детский врач и чувствует, что ее основное призвание - помогать людям.

Кандидаты обсудили свои программы, первые шаги на посту депутата, полномочия муниципальных депутатов, проблему парковочных мест в округе.

Затем участники дебатов ответили на вопросы ведущего и перечислили ключевые проблемы округа, которые они намерены решить сразу после избрания.

Избирательный округ №10 Районы: Бибирево, Лианозово, Северный Бибирево, Лианозово, Северный Кандидаты: Картавцева Лариса Руслановна

Родилась в 1966 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №20. Занимает должность заместителя главного врача. Самовыдвиженец.

Кравцов Алексей Владимирович

Родился в 1977 году, живет в Москве. Временно не работает. Самовыдвиженец.

Кузнецов Дмитрий Иванович

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "ЛИДИЯ 1+". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

Мерцалова Инна Борисовна

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России. Занимает должность ассистента. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Саблуков Александр Валентинович

Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО МГЛУ. Занимает должность профессора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия". Фадеев Максим Анатольевич

Родился в 1972 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.