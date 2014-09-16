Про голосование: эксперты расскажут об итогах выборов в Мосгордуму

Фото: m24.ru
Во вторник, 16 сентября, состоится пресс-конференция на тему: "Итоги выборов депутатов Московской городской думы VI созыва". Прямую трансляцию смотрите на М24.ru.
Напомним, выборы в Московскую городскую думу прошли 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент избраны 45 депутатов сроком на пять лет.
Пресс-конференция состоится по адресу: Улица 1-я Тверская-Ямская, дом 2, пресс-центр центрального офиса "Интерфакс".
- Когда: 16 сентября в 11:00
- Кто: Олег Матвейчев - профессор Высшей школы экономики, политолог;
Вартан Саркисов - гендиректор PR-агентства "ИМА-консалтинг"
- О чем: об итогах выборов депутатов МГД
- Кому смотреть: всем, кто интересуется выборами
