Про голосование: эксперты расскажут об итогах выборов в Мосгордуму

Фото: m24.ru

Во вторник, 16 сентября, состоится пресс-конференция на тему: "Итоги выборов депутатов Московской городской думы VI созыва". Прямую трансляцию смотрите на М24.ru.

Напомним, выборы в Московскую городскую думу прошли 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Пресс-конференция состоится по адресу: Улица 1-я Тверская-Ямская, дом 2, пресс-центр центрального офиса "Интерфакс".

Когда: 16 сентября в 11:00

16 сентября в 11:00 Кто: Олег Матвейчев - профессор Высшей школы экономики, политолог;

Вартан Саркисов - гендиректор PR-агентства "ИМА-консалтинг"

Олег Матвейчев - профессор Высшей школы экономики, политолог; Вартан Саркисов - гендиректор PR-агентства "ИМА-консалтинг" О чем: об итогах выборов депутатов МГД

об итогах выборов депутатов МГД Кому смотреть: всем, кто интересуется выборами



Начало трансляции 16 сентября в 11.00

[ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]

[/ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]