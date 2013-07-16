На 95% избирательных участков в Москве установят камеры

К выборам мэра Москвы все избирательные участки оснастят видеокамерами

К концу августа в Москве откроется сайт о выборах мэра. В настоящее время разрабатывается его дизайн, рассказал и.о. руководителя департамента информационных технологий Артем Ермолаев на заседании столичного правительства. По его словам, работа будет завершена 25 августа, а 30-го на нем запустят регистрацию пользователей.

Он также отметил, что всего во время выборов будет открыто 3400 избирательных участков. На 95 процентах из них установят камеры видеонаблюдения.

Напомним, прямые выборы мэра пройдут в столице в единый день голосования – 8 сентября. В настоящее время в качестве кандидатов зарегистрированы председатель партии "Справедливая Россия" Николай Левичев, зампредседатель комитета Госдумы по наукоемким технологиям, выдвиженец от ЛДПР Михаил Дегтярев и первый заместитель председателя КПРФ Иван Мельников.

В ближайшее время комиссия Мосгоризбиркома рассмотрит вопрос о регистрации кандидатами на выборах врио мэра Москвы Сергея Собянина, кандидата от партии "РПР-Парнас" Алексея Навального и Сергея Митрохина из партии "Яблоко".