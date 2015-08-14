Миллиардер Дональд Трамп выкупил оскорбляющие его доменные имена

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Миллиардер и кандидат в президенты США Дональд Трамп скупил домены с оскорбляющими его именами, сообщает Business Insider.

Среди купленных миллиардером доменов есть те, которые затрагивают его самого, его бизнес и родственников, например, "NoMoreTrump.com" или "TrumpIsFired.com". Некоторые адреса содержат негативные заявления о его бизнесе.

Всего на имя Trump Organization – крупной строительной компании – было зарегистрировано 3153 адреса.

Дональду Трампу помимо строительной компании принадлежит Trump Entertainment Resorts, которая управляет казино и отелями, частично – Miss Universe Organization (проводит конкурсы красоты) и Trump Network – сервис продажи витаминов.

Выборы президента США состоятся 8 ноября 2016 года. В числе кандидатов - Хиллари Клинтон, сын Джорджа Буша-старшего Джеб и бывший директор Hewlett-Packard Карли Фиорина. Барак Обама на третий срок избираться не может.