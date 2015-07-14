Виталий Мутко согласился идти на выборы президента РФС

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министр спорта Виталий Мутко заявил, что дал согласие идти на выборы президента Российского футбольного союза, передает "Р-Спорт".

"Я могу сказать, что дал согласие. Поблагодарю завтра все организации, которые меня выдвинули и еще выдвинут. Будем вместе с ними готовиться к конференции. Буду кандидатом в президенты. Изберут – значит, буду решать вместе с вами все проблемы", – сказал Мутко журналистам.

Он также сообщил, что председатель правительства Дмитрий Медведев снял запрет на совмещение должностей министра спорта и президента РФС.

"Сегодня посмотрел, сколько федераций меня выдвинули. Я исхожу из того что в российском футболе все предпосылки для развития есть. Нет одного надлежащего управления футболом и консолидации усилий. Наша задача это сделать. Я уже говорил, что работаю министром. Медведев наложил запрет. Сегодня с Медведевым встретились, он запрет снял", – пояснил Мутко.

Напомним, полномочия предыдущего президента РФС Николая Толстых прекращены досрочно. Такое решение было принято на конференции РФС 31 мая. Чтобы сохранить свой пост, ему не хватило порядка 10 голосов. За его отставку было отдано 235 голосов, против – 196, воздержались – 22.

Согласно уставу организации, исполняющим обязанности президента назначен вице-президент РФС Никита Симонян.