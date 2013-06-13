База данных с видеоанкетами сирот появится в Москве до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице создадут базу данных с видеопортфолио и фотографиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий конкурс объявил департамент социальной защиты населения.

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, победитель должен будет организовать съемки и монтаж сюжетов о детях, в которых будет рассказано о возрасте, состоянии здоровья, братьях и сестрах, возможных формах семейного устройства и об органе опеки каждого из них.

Рассказывать о характере, увлечениях и талантах детей будут их воспитатели, учителя, медработники, психологи и другие дети. При этом к съемкам будут допущены только те, кто предоставит справки об отсутствии заболеваний. Всего планируется отснять не менее 250 сюжетов. Хронометрах каждого такого портфолио должен быть не менее 15 минут.

Кроме того, дети примут участие в профессиональных фотосессиях. Исполнителю заказа предстоит сфотографировать не менее 1,5 тысяч воспитанников детских домов. После этого снимки пройдут цифровую обработку для улучшения их качества. Планируется, что все работы по созданию видеопортфолио и фотографий будут закончены к 10 декабря 2013 года.

Напомним, в столице планируют создать специальный сайт с видеоанкетами детей, оставшихся без родителей. Сейчас вся информация об усыновлении, а также банк данных сирот по России находятся на сайте, организованном Министерством образования и науки. Там регулярно обновляются данные о детях, а также публикуются их фотографии. На сайте есть ссылка и на видеоанкеты, однако они содержат устаревшие данные. Также неактуальна информация о московских органах власти, которые занимаются малышами.