На вопросы кандидатов в мэры Москвы ответил Николай Левичев

Николай Левичев ответил на вопросы кандидатов в мэры Москвы

В студии телеканала "Москва 24" прошли дебаты кандидатов в мэры Москвы. Участие в них приняли Иван Мельников, Сергей Митрохин, Михаил Дегтярев, Алексей Навальный и Николай Левичев. У каждого из них было по две минуты на представление собственной позиции и ответов на вопросы.

Председатель партии "Справедливая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия" Николай Левичев подчеркнул, главное для него не персоналии, а принципы. "Мои принципы основаны на социал-демократии", – заявил кандидат в мэры.

Первый заместитель председателя Госдумы, кандидат от партии КПРФ Иван Мельников: "Сейчас в Москве строится мало социального жилья".

- Избиратели Москвы могут получить ответ на этот вопрос в моей программе, взяв ее у волонтеров на улице. Мы бьемся над тем, чтобы в жилищный кодекс внесли некоммерческий фонд жилья. Это значит, что государство должно предоставлять девелоперам и корпорациям определенные льготы, чтобы построенное жилье сдавалось по таким расходам, чтобы квартиросъемщик оплачивал только ремонт и текущие расходы (12-15 тысяч рублей за квартиру). Этот фонд позволит уменьшить очередь – больше 6 миллионов надо построить, чтобы она рассосалась.

Николай Левичев принял участие в предвыборных дебатах

Председатель партии "Яблоко", кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин: "Провели экспертизу платной парковки. Вы - чиновники и мэрия - за парковку не платите".

- Около Госдумы работает государственная парковка, по которой есть много вопросов. Сохраняется парковка самовольная у учреждений и офисов. Система парковки в ЦАО несправедливая. Нужен закон о парковании, так как само понятие не определено. Это борьба с пробками, но ночью пробок нет, а платить приходится. Я внес предложения. Считаю, что в будни с 10.00 до 22.00 10 рублей в час. А в выходные и ночью – бесплатно. Тот ужас, который терпят местные жители – от лукавого. Для всех нужны одинаковые условия.

Зампредседателя комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям, кандидат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев: "Социал-демократ – мэр Самары. В отношении него возбуждены уголовные дела. Вы возьмете к себе таких?"

- Я курирую комитет по науке, где вам досталась позиция замглавы комитета. Вам не стыдно в такой аудитории выступать мелким политическим киллером? Вы демонстрируете свое неприличное поведение.

Блогер, создатель интернет-проектов "РосПил" и "РосЯма", кандидат от партии "РПР-ПАРНАС" Алексей Навальный: "Я разработал закон о запрете для чиновников покупать автомобили дороже 1,5 миллионов рублей. Все поддержали, кроме "Единой России". Как нам его принять?"

- Мы можем много проектов вносить, но это можно будет сделать только тогда, когда в Госдуме будут представлены интересы всех слоев населения. Сейчас "Единая Россия" свои 49 процентов превратила в стопроцентное управление деятельностью Госдумы. Нужно потренироваться на выборах мэра, которые объявили самыми честными и прозрачными. Надо чтобы москвичи посмотрели, сколько придут голосовать. Давайте не дадим нарушать законодательство.