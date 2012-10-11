Полиция не допустит несанкционированных акций 14 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

В Мособлизрибкоме уверены, что полиция не допустит несанкционированных акций в Единый день голосования 14 октября.

"Как мне докладывают, силы и резервы все готовы, правоохранительные органы готовы к такому развитию событий, они не допустят массовых несанкционированных акций. Они будут пресечены жестко, но в рамках закона", – передает "Интерфакс" слова председателя Мособлизрибкома Ирека Вильданова.

При этом он считает, что предстоящие выборы будут "самыми спокойными" в Мытищах, где будут выбирать главу района.

Самые же "громкие" выборы ожидаются в Химках, где уже зафиксировано наибольшее число нарушений. Там составлено 53 протокола о правонарушениях в отношении граждан - в основном за расклейку агитационных материалов.

Вильданов прогнозирует, что в среднем по Подмосковью проголосуют 20-30% избирателей, а в Химках - 30-40%.