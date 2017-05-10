Президент Южной Кореи официально вступил в должность

Фото: ТАСС/Yao Qilin

Южная Корея выбрала нового президента, им стал бывший лидер Демократической партии Мун Чжэ Ин, сообщает газета "Известия".

Согласно данным экзитполов, Мун Чжэ Ин набрал более 41,4 процента голосов. Краткая церемония инаугурации нового президента состоялась в 12:00 по местному времени (06:00 по мск) в Национальном собрании.

Эксперты считают, что победа Мун Чжэ Ина может осложнить отношения Сеула и Вашингтона, но для России эта победа может обернуться новыми крупными экономическими региональными проектами.

Отметим, что за пост президента республики боролись 13 кандидатов.