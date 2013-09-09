Губернатором Подмосковья стал Андрей Воробьев

Андрей Воробьев стал губернатором Московской области

Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Подмосковья, набрав 78,94% голосов избирателей

Об этом заявил председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов.

Второе место занял Константин Черемисов (КПРФ) - 7,72%, третье - Геннадий Гудков (партия "Яблоко") - 4,43%. Максим Шингаркин (ЛДПР) набрал 2,52%, Надежда Корнеева ("Патриоты России") - 2,27%; завершает список Александр Романович ("Справедливая Россия") с 1,83%.

Итоговая явка избирателей составила 38,6%.

Выборы губернатора Подмосковья состоялись 8 сентября в Единый день голосования. Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00.

По данным председателя Мособлизбиркома Ирека Вильданова, на подмосковных выборах было зарегистрировано 5 тысяч 832 наблюдателя, из которых 5 тысяч 642 наблюдателя зарегистрировано с правом совещательного голоса. Кроме того, зарегистрировано около 1 тысячи представителей СМИ. На выборах было выдано 42 398 открепительных удостоверений.